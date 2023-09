Adler 07 Bottrop setzt Serie fort und beißt sich oben fest

Jan Ploeger und Adler 07 Bottrop haben in der Bezirksliga das dritte Spiel in Folge gewonnen.

Duisburg. Die Handballer von Adler 07 Bottrop bleiben in der Bezirksliga auf Erfolgskurs. Bei der HSG Duisburg-Süd gelang schon der dritte Sieg in Serie.

Die Handballer der DJK Adler 07 Bottrop haben ihren Hattrick zum Saisonstart komplettiert und den dritten Sieg in Serie eingefahren. Auch bei der HSG Duisburg-Süd blieb der Bezirksligist um Trainer Robin Mozgol mit 27:21 (14:10) erfolgreich und hielt die eigene Weste damit weiterhin blütenweiß.

„Mit diesem Auftakt sind wir rundum glücklich, was die Punkteausbeute belangt“, äußerte sich der Adler-Coach, dessen Schützlinge sich mit nunmehr sechs Zählern im oberen Ligadrittel festgesetzt haben. Als Schlüssel zum Erfolg hat Mozgol beim Gastauftritt in der Rheinstadt die mannschaftliche Geschlossenheit ausgemacht. „Wir haben sehr gut als Team agiert, zudem konnten sich viele Spieler in die Schützenliste eintragen, was auch für Breite und spielerische Alternativen spricht“, ergänzte der 07-Trainer.

Schnell übernahmen die Bottroper gegen die HSG die Führung und bauten diese noch vor dem Pausenpfiff trotz einer kleineren Schwächephase auf vier Tore aus. Allerdings machte Mozgol einen Unterschied etwa zum MSV-Sieg in der Vorwoche aus. „Wir konnten diesmal nicht so viele Tempogegenstöße laufen, dazu waren die Duisburger in der Rückwärtsbewegung recht gut. So mussten wir uns die Treffer zumeist erarbeiten.“

Mozgol: Unsere Leistungen sind gut, aber noch ausbaufähig

Nach dem Seitenwechsel wussten die 07er ihrem Gegner endgültig den Zahn zu ziehen, als die Bottroper weiter nachlegten und der Vorsprung schon bis zur 37. Minute auf sechs Tore anwuchs (19:13). Die sichere Führung gaben die Gäste bis zum Schluss nicht mehr aus der Hand. Entsprechend konnte Mozgol im Anschluss ein äußerst positives erstes Zwischenfazit ziehen. „Mit unseren bisherigen Leistungen können wir zufrieden sein, auch wenn sie natürlich noch ausbaufähig sind“, so Mozgol, „nun werden wir sehen, was uns in dieser Saison noch so erwartet.“

Zunächst müssen sich die Adler am kommenden Sonntag mit dem VfB Homberg messen. Ab 14.45 Uhr ist der Duisburger Konkurrent in der Dieter-Renz-Halle zu Gast. Die Punkte am ersten Spieltag mussten die Homberger dem VfL Rheinhausen überlassen, danach folgte ein knapper erster Saisonsieg über den SV Hamborn. Auch gegen den VfB wollen die Bottroper weiterhin siegreich bleiben und an der makellosen Bilanz feilen.

