Am Wochenende wollen die Bottroper Bezirksligateams ihren Zielen einen Schritt näher kommen. Während Spitzenreiter Adler 07 den Aufstieg in die Landesliga bereits dicht vor Augen hat, geht es für die TSG Kirchhellen und die Reserve des SC Bottrop im Tabellenkeller darum, sich Luft im Abstiegskampf zu verschaffen.

Dass die Adler in der kommenden Spielzeit in der Landesliga spielen werden, dürfte kaum noch anzuzweifeln sein. So stellt sich mit Blick auf den unangefochtenen Tabellenführer lediglich die Frage, wann der Aufstieg unter Dach und Fach sein wird. Geht es nach Trainer Sebastian Wycichowski, wollen die Bottroper weiterhin von Spiel zu Spiel blicken und jeweils ihr größtmögliches Potenzial abrufen. „Wir werden unseren Weg weitergehen und uns da nicht beirren lassen“, so Wycichowski.

Vor dem Gastspiel beim Alstadener TuS am Samstagabend (18.30 Uhr) zeigt sich der Adler-Coach vorsichtig. „Ein unbequemes Auswärtsspiel in einer unbequemen Halle. Wir werden dort nicht aufs Ganze gehen, da mir die Gesundheit meiner Jungs sehr am Herzen liegt. Natürlich wollen wir aber auch diese Partie gewinnen.“ In der Oberhausener Rudi-Christ-Halle wird auf ungewohntem Tartanboden gespielt.

TSG Kirchhellen und SC Bottrop II brauchen dringend Punkte

Wesentlich dringender auf Zählbares angewiesen sind die TSG Kirchhellen und der SC Bottrop II. Die von Michael Zawadzki trainierten Kirchhellener müssen sich am Sonntag (11.45 Uhr) mit dem zweitplatzierten HC Sterkrade messen. Aktuell hat die TSG fünf Punkte Rückstand zum ersten potenziellen Nichtabstiegsplatz.

Ähnlich herausfordernd gestaltet sich die Lage für die Reserve des SC Bottrop, da die Truppe um Coach Jens Remmert ebenfalls zurück im Abstiegskampf ist - vor dem Heimspiel gegen den HSV Dümpten II am Sonntag (13.15 Uhr) hat der SC zwei Zähler Vorsprung zur Abstiegszone. Den ersten Abstiegsplatz belegt der Kontrahent aus Mülheim, weshalb dem Duell mit dem HSV eine besondere Bedeutung zukommt.