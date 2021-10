Adler 07 Bottrop landet Erfolg ohne Wert bei Bayer Uerdingen

Uerdingen. Nach zwei Absagen schickt Bayer Uerdingen seine Kreisliga-Mannschaft aufs Feld und verärgert damit Trainer und Spielerinnen von Adler 07 Bottrop.

Sebastian Wycichowski war mächtig angefressen und nur froh darüber, dass sich keine seiner Spielerinnen verletzte. Das Spiel bei Bayer Uerdingen am Sonntag stufte der Interimstrainer von Adler 07 Bottrop als „reinste Farce“ und „Frechheit“ ein.

Der Abstieg von Bayer Uerdingen aus der Landesliga ist nahezu abgemachte Sache. Ein Großteil der Spielerinnen des Landesliga-Kaders hat dem Klub schon lange den Rücken gekehrt. Die ersten beiden Spiele mussten deshalb bereits abgesagt werden. Dass die Bottroperinnen am Sonntag in Krefeld gegen die Kreisliga-Mannschaft des Klubs antreten mussten, verwundert und verärgert nicht nur Wycichowski: „Meine Spielerinnen und ich hätten an diesem Sonntag gerne etwas Sinnvolleres gemacht. Eine Frechheit, dass die Krefelder uns anreisen lassen und uns dann eine Kreisliga-Mannschaft vorsetzen.“

Dritte Spielabsage hätte Bayer Uerdingen zum Absteiger gemacht

Sebastian Wycichowski geht davon aus, dass die Uerdinger nach den Herbstferien mit einer dritten Spielabsage ihren vorzeitigen Abstieg besiegeln. Wenn es tatsächlich dazu kommt, würde das Ergebnis vom Sonntag gestrichen. „Unter dem Strich bleibt dann nur vergeudete Lebenszeit. Wir sind fast 90 Kilometer durch die Weltgeschichte gefahren, absolut sinnlos“, polterte Wycichowski nach dem Spiel, das seine Mannschaft erwartet deutlich mit 24:14 gewann.

Wenig angetan von der Auswärtspartie waren auch die Bottroper Spielerinnen, die in der ersten Halbzeit überhaupt keine Einstellung fanden. „Es ist schwierig, sich für so etwas zu motivieren“, erklärte Wycichowski den unerwarteten Verlauf der ersten Halbzeit, die Uerdingen mit 9:7 gewann. Wycichowski: „Ich habe meinen Spielerinnen in der Halbzeitpause gesagt, dass wir dieses Spiel überhaupt nicht verlieren können. Und ich habe klar gemacht, dass ich nicht möchte, dass jemand eine Verletzung riskiert. Denn das hätte der ganzen Sache noch die Krone aufgesetzt.“

Wycichowski: Meine Kritik bezieht sich in keiner Weise auf die Mannschaft

Nach dem Seitenwechsel lief es für die Bottroperinnen dann deutlich besser. Die Adler diktierten das Spielgeschehen nach Belieben. Uerdingen kam mit seiner Kreisliga-Mannschaft nur noch zu fünf Toren, verdiente sich aber den Respekt von Wycichowski: „Meine Kritik an Uerdingen bezieht sich in keiner Weise auf die Mannschaft. Die Mädels haben sich ordentlich ins Zeug gelegt und für ihre Möglichkeiten ein sehr ordentliches Spiel gemacht.“

