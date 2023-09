Adler 07 Bottrop kommt mit starker Offensive zum ersten Sieg

Bottrop. Adler 07 Bottrop hat nach dem verpatzten Saisonauftakt schnell wieder in die Spur gefunden. Souveräner Heimsieg gegen die HSG Essen/Werden.

Die Handballerinnen der DJK Adler 07 Bottrop feierten mit ihrem neuen Trainer Marius Bruckwilder am Sonntag einen erfolgreichen Heimauftakt. Eine Woche nach dem missglückten Saisonstart in Grefrath ließen die 07er vor eigenem Publikum mit einem verdienten 31:28 (16:13) gegen die HSG Essen/Werden den ersten Saisonsieg folgen und lieferten damit eine passende Reaktion.

Das erste gemeinsame Erfolgserlebnis hinterließ nicht nur beim Adler-Coach wahre Glücksgefühle. „Die Freude über die ersten Punkte war riesig, dazu hat uns dieses Ergebnis natürlich auch ein Stück weit Last von den Schultern genommen“, so Bruckwilder. Dabei deuteten die Anfangsminuten der Partie zunächst an, dass auch gegen die Gäste aus Essen ein hartes Stück Arbeit auf die Bottroperinnen warten sollte.

Die erste Viertelstunde verlief noch nicht nach den Vorstellungen der 07er, die sich zeitweise mit 7:9 in Rückstand sahen (17.). „Danach haben wir aber einen Lauf erwischt und das Spiel zu unseren Gunsten drehen können“, beschrieb der Adler-Trainer weiter.

„Die gesamte Mannschaft hat einen hohen Aufwand betrieben und sich in dieses Spiel reingebissen. Sie haben sich sehr ehrgeizig gezeigt, das war absolut positiv.“ Neben der geschlossenen Teamleistung, die in einer Pausenführung mündete, stachen aufseiten der Adler vor allem Mitte-Spielerin Alexandra Klanten und Lara Lückenotte auf der Außenposition hervor.

Offensive von Adler 07 Bottrop kann überzeugen

Derweil bestätigten die Bottroperinnen ihre Steigerung auch in Durchgang zwei, als sie es zwar verpassten, sich vorzeitig abzusetzen. Die erspielte Führung gaben die 07er aber bis zum Schluss nicht mehr aus der Hand. Bruckwilder: „Unser Gegner hat es uns sicherlich nicht leicht gemacht. Essen war ein unangenehmer Gegner. Allerdings hat die Mannschaft sich diesen Sieg durch ihren Willen und Leidenschaft absolut verdient.“

Insbesondere die 31 erzielten Treffer stellten nach Ansicht des Bottrop-Coaches einen „guten Wert dar. Offensiv lief es schon richtig gut für uns. Das hat sich auch in der Torschützenliste widergespiegelt, in die sich erneut viele Spielerinnen eintragen konnten.“

An das Erfolgserlebnis wollen die Adler auch am kommenden Wochenende anknüpfen, wenn es für die 07er am Sonntag (11.30 Uhr) zum Turnerbund Oberhausen geht. Der TBO hat zu Saisonbeginn zwei Partien verlegt und steigt erst am Donnerstagabend ins Ligageschehen ein.

Bruckwilder: „Zum Gegner können wir gar nicht allzu viel sagen, Oberhausen hat immer ordentlich mitgemischt. Dazu müssen wir am Wochenende einige urlaubsbedingte Ausfälle kompensieren. Aber wir treten trotzdem mit dem Ziel an, auch in dieser Partie etwas zu holen.“

