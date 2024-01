Adler 07 Bottrop: Julia Schmidt sendet positive Signale

Bottrop Adlers Handballerinnen kämpfen mit erheblichen Personalsorgen. Eine verletzte Leistungsträgerin könnte aber schon bald wieder zum Kader stoßen:

Für die Handballerinnen von Adler 07 Bottrop gestaltet sich die Spielzeit in der Landesliga herausfordernd. Ist den 07ern um Trainer Marius Bruckwilder vor der Winterpause nach einem holprigen Saisonstart noch eine Serie von sieben Siegen gelungen, so warten die Bottroperinnen mittlerweile wieder seit drei Spielen auf Punktezuwachs.

Der Glaube an einen positiven Saisonverlauf ist zwar ungebrochen, wie der Adler-Coach vor dem Ligaspiel gegen den Turnerbund Oberhausen am Sonntag (11.15 Uhr) durchblicken lässt. „Die Mannschaft ist jetzt aber im Kollektiv gefordert“, führt Bruckwilder weiter aus, „wir wissen um unsere Stärken und wollen diese wieder zur Geltung bringen.“

Dabei stehen die 07er schon länger vor der Aufgabe, gleich zwei gewichtige Ausfälle zu kompensieren. Denn gerade in der aktuellen Situation sind die Adler dazu gezwungen, mit Hanna Kramer und Julia Schmidt auf zwei tragende Säulen des Teams zu verzichten.

Während Kramer an einer komplizierten Entzündung im Ellbogen laboriert und eine Rückkehr noch nicht absehbar ist, fehlt die im Rückraum und am Kreis variabel einsetzbare Schmidt seit dem erlittenen Mittelfußbruch im Derby gegen den SC Bottrop im November. „Leider war nach sechs Wochen immer noch ein Riss zu erkennen“, führt Schmidt aus, „deshalb musste ich weitere vier Wochen aussetzen.“

Julia Schmidt darf wieder mit dem Training beginnen

Mittlerweile habe die Torjägerin jedoch ein positives Signal erhalten, was mit Blick auf die Zukunft hoffen lasse. „Die Abschlussuntersuchung verlief zufriedenstellend, weshalb ich seit dieser Woche wieder in die Belastung gehen und Sport treiben darf“, so Schmidt.

Bis sie dem Team wieder eine Unterstützung sein könne, vergehe aber noch Zeit. „Ich rechne in frühestens drei bis vier Wochen damit, wieder spielen zu können. Natürlich ist es mein Ziel, schnellstmöglich zur Mannschaft zu stoßen. Ich muss und werde mir die notwendige Zeit nehmen, damit ich dann wieder eine Hilfe sein kann.“

Mit einem Kopfproblem rechne Schmidt derweil nicht, hierfür spreche ihre Erfahrung aus der Vergangenheit. „Ich habe ja schon zwei größere Verletzungen hinter mir, habe mir auf beiden Seiten das Kreuzband gerissen. Da hat der Kopf immer mitgespielt, weshalb ich auch diesmal sehr zuversichtlich bin“, so die Adler-Spielerin.

„Wir durchleben gerade eine kleine Pechsträhne, aber dieses homogene Team spielt und hält seit Jahren zusammen. Ich glaube, dass sich die eine oder andere Spielerin notgedrungen erstmal auf einer neuen Position zurechtfinden musste, aber gerade die letzte Leistung gegen Essen hat stolz gemacht. Die Mannschaft hat so aufopferungsvoll gekämpft, wir hätten definitiv Punkte verdient. Und wir haben gemerkt, dass wir mithalten und um den Sieg mitspielen können, das sollte weiteres Selbstbewusstsein geben.“

