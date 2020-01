Adler 07 Bottrop ist makelloser Hinrundenmeister

Der Adler-Express rollt schier unaufhaltbar weiter in Richtung Aufstieg. Auch am 13. Spieltag hielt sich der Bottroper Bezirksligist völlig unbeschadet und sicherte sich auf imposante Weise den 13. Saisonsieg. Denn das 34:19 (17:10) von Adler 07 gegen die GSG Duisburg war einmal mehr eine Machtdemonstration des Spitzenreiters – selbst der letztjährige Landesligist aus Duisburg konnte gegen die Truppe von 07-Trainer Sebastian Wycichowski nichts ausrichten.

Folgerichtig zeigte sich der Bottroper Coach zum Abschluss der Hinrunde absolut zufrieden: „Wir wollten zum Abschluss der Hinserie ein Zeichen setzen und unseren Weg weitergehen. Ich glaube, dass uns dies ganz gut gelungen ist.“ Eine knappe Viertelstunde lang gestalteten die sechstplatzierten Gäste der GSG die Partie ausgeglichen – zwischenzeitlich stand für Adler „nur“ eine hauchdünne 9:8-Führung (16.). „Die Truppe hat dann aber immer besser zum eigenen Spiel gefunden und sich überhaupt nicht beirren lassen“, so Wycichowski.

Die Defensive ist Bottrops Schlüssel zum Erfolg

In den Schlussminuten des ersten Durchgangs ließen die Hausherren nur noch ganze zwei Gegentreffer zu. So entpuppte sich insbesondere die konzentrierte und körperbetonte Defensivarbeit der 07er als Schlüssel zum Erfolg. Denn der Tabellenführer stand im Abwehrblock kompakt und ließ das Angriffsspiel der GSG kaum zur Entfaltung kommen. Dazu waren die Bottroper schnell auf den Füßen, eroberten immer wieder den Ball und starteten so schnelle Gegenangriffe. Eine 17:10-Pausenführung war die logische Konsequenz. Wycichowski: „Wir wollten mit Tempo und Druck spielen. Die Vorgaben hat die Mannschaft gut umgesetzt, bis zur letzten Minute haben wir diese Linie beibehalten.“

So blieb auch nach dem Seitenwechsel eine vermeintliche Aufholjagd des Duisburger Konkurrenten aus. Immer wieder verpufften die Angriffsbemühungen der GSG, dazu zeigte 07-Torhüter Mike Rudolph im Kasten einige gute Paraden. Über das schnelle Umschaltspiel bauten die Bottroper den Vorsprung bis zur 42. Minute bereits auf 27:13 aus und entschieden das letzte Hinrundenspiel somit frühzeitig zu ihren Gunsten. „Man muss einfach sagen, dass wir in diesem Jahr eine wirklich gute und homogene Truppe auf der Platte haben“, lobte Wycichowski seine Schützlinge, „es spricht für die Jungs, dass sie auch in der 60. Minute ob der klaren Führung weiter mit vollem Elan spielen.“

Wycichowski will die Uhren jetzt wieder auf null stellen

Zumindest will sich der Adler-Trainer von der aktuellen Führungsrolle seines Teams in der Liga aber nicht verleiten lassen. So ist Wycichowski darauf bedacht, einen klaren Blick zu bewahren und den Fokus umgehend auf die nun bevorstehende Rückrunde zu legen. „Dass wir so gut loslegen, hätte ich zu Saisonbeginn ehrlich nicht erwartet. Das Zwischenresultat stimmt uns natürlich alle sehr glücklich. Aber wir werden die Uhren wieder auf null stellen, jetzt geht es von vorne los. Auf uns warten wieder 13 Partien, die wir möglichst alle erfolgreich gestalten wollen. Dazu sind unsere Gegner scharf darauf, uns endlich die erste Niederlage zuzufügen. Und Sterkrade sitzt uns mit nur drei Punkten Rückstand weiter im Nacken, entschieden ist also noch längst nichts.“ Nach den Eindrücken der Hinrunde scheint es jedoch, als seien die Adleraner in dieser Spielzeit tatsächlich kaum aufzuhalten.