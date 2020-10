Bottrop. Adler 07 Bottrop hat in der Landesliga seine ersten Duftmarken gesetzt. Am Sonntag bekommt es der Aufsteiger mit dem TV Borken zu tun.

Viele Jahre ist es mittlerweile her, da die Handballer der DJK Adler 07 Bottrop mal ein echtes Spitzenspiel in der Landesliga vor der Brust hatten. Zuletzt war das in der Spielzeit 2009/10 der Fall, als sich die Bottroper mit einem Sieg am letzten Spieltag zum Meister krönten und gar ins einjährige Abenteuer Verbandsliga starteten.

Es folgten einige Spielzeiten geprägt vom Sturz in die Bezirksliga und von durchschnittlichem Mittelmaß. Doch mit viel frischem Wind, dem Meistertitel im vergangenen Sommer und der Rückkehr auf Landesligaebene haben die Adler die Grundlagen für die Zukunft geschaffen. Nach vier Spieltagen sind die 07er nun in der neuen Liga angekommen – und haben endlich wieder ein echtes Spitzenspiel vor der Brust: Am Sonntag (11.15 Uhr) fordert die Mannschaft von Adler-Trainer Sebastian Wycichowski auswärts den Spitzenreiter TV Borken heraus.

Der TV Borken konnte die ersten vier Saisonspiele gewinnen

Die Borkener konnten die ersten vier Saisonspiele gewinnen und thront verlustpunktfrei an der Tabellenspitze. Doch das schreckt Sebastian Wycichowski nicht davon ab, eine Kampfansage an den Ligaprimus zu senden: „Wir treten schon dort an, um das Bestmögliche herauszuholen. Chancenlos sehe ich mein Team keinesfalls.“

Der Adler-Coach will den Borkenern frei von sportlichem Druck begegnen, so sieht Wycichowski die Favoritenrolle auch beim Kontrahenten aus dem Münsterland. „Es ist doch so: Borken ist Tabellenführer, wir sind Aufsteiger. Daher haben wir kaum etwas zu verlieren.“ Vielmehr wollen die 07er spielerisch überzeugen und eine für sie selbst zufriedenstellende Leistung abliefern. „Wenn es dann zu Punkten reicht, ist es schön. Wichtig ist für uns die Erkenntnis, dass wir ein gutes Spiel zeigen.“

Adler sind nach durchwachsenem Start in der Landesliga angekommen

Genau das hat zuletzt immer besser geklappt. Nachdem die 07er eine gewisse Zeit benötigten, um sich nach dem geglückten Aufstieg auf neuem Terrain zu akklimatisieren, hat sich der Liganeuling mittlerweile längst von allen Sorgen losgeschüttelt. Mit zwei Siegen in Serie weisen die Bottroper eine aufsteigende Formkurve vor, zuletzt wurde der TuS Lintfort gar mit 33:20 aus der Halle befördert.

„Wir sind deshalb ganz zuversichtlich, was die kommenden Ligaaufgaben betrifft“, so Wycichowski, „verstecken müssen wir uns vor niemandem. Das Team zieht sehr gut mit, die jüngsten Leistungen waren gut. Daher wollen wir nun auch Borken ärgern und gucken, was möglich ist.“ Hierzu kann der Adler-Coach auf die volle Kaderstärke vertrauen.

