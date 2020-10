Adler 07 Bottrop fährt als Favorit zum Team Barmen

Bottrop. Nach fünf Siegen in Folge stehen die Bottroperinnen an der Tabellenspitze. Am Samstag ist das Team beim Schlusslicht gefordert.

Mit einem Auswärtsspiel beim Team Barmen starten die Landesliga-Handballerinnen der DJK Adler 07 Bottrop in den sechsten Spieltag. Das Team von Adler-Trainer Frank Meese weist bis dato eine lupenreine Bilanz aus und will die weiße Weste auch nach dem Gastauftritt in Wuppertal weiter wahren.

„Wenn wir mit fünf Siegen starten, wollen wir natürlich auch jetzt gewinnen und ungeschlagen in die Herbstpause gehen“, sagt Frank Meese. Doch wenngleich seine Mannschaft am Samstagabend (17.45 Uhr) beim noch punktlosen Ligaschlusslicht antritt, warnt der Bottroper Coach vor Leichtsinn. „Wir haben erst jüngst gegen Styrum gesehen, wie knapp sich auch solche Spiele gestalten können.“

Hauchdünner Erfolg gegen Styrum ist Bottroperinnen Warnung genug

Denn in der Vorwoche setzten sich die Bottroperinnen gegen die DJK Styrum nur hauchdünn mit 21:20 durch. Trotz einer vergleichbaren und vermeintlich eindeutigen Ausgangslage - Adler traf als Erstplatzierter auf punktlose Mülheimer - entwickelte sich auf dem Spielfeld ein 60-minütiger Handballkrimi.

Daher sieht sich Frank Meese bestätigt, indem er fordert „jeden Gegner ernst zu nehmen. In dieser Liga kann jedes Team jeden schlagen. Und als Tabellenführer, so wie wir es derzeit sind, bist du immer der Gejagte.“ Nichtsdestotrotz treten die Adler mit gesundem Selbstbewusstsein zur Auswärtsfahrt nach Barmen an, immerhin weisen die 07er derzeit nach einem Traumstart die perfekte Zwischenbilanz aus.

Meese: „Unser Ziel ist es schon, auch jetzt die zwei Zähler mitzunehmen. Wir haben allen Grund dazu, optimistisch in diese Partie zu gehen. Aber wir müssen von Beginn an hellwach sein und uns auf unsere Stärken und unsere Spielweise besinnen.“ Mit diesem Erfolgsrezept wollen die Adler ihren Herbst vergolden und das halbe Dutzend Siege voll machen. Obendrein ließe ein weiterer Sieg die Adler ihren Platz an der Tabellenspitze weiter festigen.

