Adler 07 Bottrop empfängt den HC Wölfe Nordrhein

Wenn die Handballer der DJK Adler 07 heute um 19 Uhr die Platte betreten, liegen exakt 341 Tage zwischen dem Bezirksligisten und seiner letzten Pflichtspielniederlage. Diese Serie wird heute mit aller Wahrscheinlichkeit enden, auch wenn die Jungs um Sebastian Wycichowski in der Dieter-Renz-Halle Heimrecht haben. Denn der Gegner im Viertelfinale des Kreispokals ist kein geringerer als der souveräne Oberliga-Spitzenreiter HC Wölfe Nordrhein.

Sebastian Wycichowski freut sich auf das Spiel. Das drohende Ende der fast schon ein Jahr lang andauernden Siegesserie bereitet dem Trainer keine Kopfschmerzen: „Es ist doch schön, dass wir in unserer Halle einen solch hochkarätigen Gegner begrüßen können. Wir sind realistisch genug, dass wir wissen, dass unsere Erfolgsaussichten gering sind, dennoch können wir alles dafür tun, ein gutes Spiel abzuliefern.“

Beide Teams führen ihre Ligen souverän an

Drei Ligen stehen zwischen beiden Teams. Gemeinsam haben sie nur, dass sie in dieser Spielzeit von Sieg zu Sieg eilen. Die Adler nehmen Kurs auf die Landesliga, die Wölfe wollen zurück in die Regionalliga, aus der sie in der vergangenen Saison abgestiegen sind. Beide standen sich schon in der vergangenen Kreispokal-Saison gegenüber. Die Bottroper konnten im Februar 2019 aber nur mit einer Rumpf-Mannschaft in Duisburg antreten. Wycichowski hatte damals nur sieben Feldspieler zur Verfügung, musste selbst das Trikot überstreifen. Die Wölfe gewannen vor einer Handvoll Zuschauern mit 39:12.

Die Kulisse soll diesmal deutlich opulenter ausfallen. „Wir hoffen, dass viele Zuschauer kommen und uns unterstützen“, sagt Wycichowski. Sein Augenzwinkern ist ein dezenter Hinweis darauf, dass der Pokal auch im Handball seine eigene Gesetze hat.