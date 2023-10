Adler 07 Bottrop bekämpft Sorgen mit drittem Sieg in Folge

Bottrop. Dank guter Defensive feiern die Handballerinnen von Adler 07 einen wichtigen Erfolg gegen Isselburg. Trainer Bruckwilder sieht sich bestätigt.

Die Siegesserie der DJK Adler 07 Bottrop hält weiter an. Die Handballerinnen gewannen am zurückliegenden Wochenende bereits das dritte Spiel in Folge, mit 27:23 (15:13) setzte sich die Sieben von Trainer Marius Bruckwilder beim Heimauftritt gegen die HSG Isselburg durch. Dadurch pirscht sich der Landesligist in der Tabelle allmählich in den Bereich vor, der am Ende den Klassenerhalt verspricht. Mit einem ausgeglichenen Punkteverhältnis nehmen die 07er mittlerweile den achten Platz ein.

Dem Erfolg gegen die HSG ging eine starke Leistung der Bottroperinnen voraus, wie Bruckwilder befand. „Ich kann nur meinen Hut vor der Mannschaft ziehen, die sich kämpferisch gezeigt und mit großem Willen agiert hat“, zeigte sich der Adler-Coach durchweg zufrieden. „Wir haben gegen einen wirklich guten Gegner, der sich zuvor selbst ins obere Ligadrittel vorgespielt hat, gezeigt dass wir es können. In der Abwehr standen wir sehr sicher und auch in der Offensive konnten wir einige Akzente setzen.“

Tatsächlich taten sich die Adler vor eigenem Publikum nur in den Anfangsminuten schwer. So stotterte der Motor der 07er nach zehn Minuten beim Stand von 4:8 noch gehörig. „Wir haben dann aber eine Anpassung in der Defensive vorgenommen, fortan lief es für uns immer besser“, so Bruckwilder.

Nach dem Ausgleich nehmen die Adler Fahrt auf

In Windeseile glichen die Bottroperinnen den Rückstand zum 9:9 aus (16.) und waren fortan voll im Spiel. Eine ihrer stärksten Phasen erwischten die Gastgeberinnen schließlich kurz vor sowie unmittelbar nach der Halbzeitpause, als sie – begünstigt durch eine Zeitstrafe gegen den Gegner - über ein 13:13 bis auf 18:13 davonziehen konnten (33.) und somit den Grundstein für den vierten Saisonsieg legten. „Das hat die Mannschaft sehr gut ausgespielt“, kommentierte Bruckwilder die Überzahlsituation.

Zwar steckten die Gäste aus Isselburg in der Folgezeit nicht auf und bemühten sich darum, die drohende Niederlage noch abzuwenden. Doch das Bruckwilder-Team behielt in der Schlussphase die Nerven und verteidigte die Führung in aller Souveränität.

So stehen die Adler vor dem neunten Spieltag mittlerweile gut da und wollen auch am kommenden Sonntag weitere Punkte folgen lassen, wenn das Gastspiel beim TV Borken II ansteht (13.15 Uhr). Bruckwilder: „Borken verfügt über eine sehr erfahrene und routinierte Mannschaft. Für uns wird es darauf ankommen, unser Tempo auszuspielen und unsere Spielweise durchzubringen.“

