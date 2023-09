Abwehrbollwerk: SC Bottrop holt den ersten Landesliga-Sieg

Bottrop. Der erste Sieg ist da: Aufsteiger SC Bottrop feiert einen 26:11-Erfolg bei der SG Burgaltendorf/Kupferdreh und überzeugt vor allem defensiv.

Mit einer starken Leistung hat das Frauenteam vom SC Bottrop am Wochenende den ersten Landesligasieg nach dem geglückten Aufstieg im Sommer eingefahren. Bei der SG Burgaltendorf/Kupferdreh setzte sich die Mannschaft des SC-Trainergespanns Christoph Grewer und Thomas Stratmann verdientermaßen mit 26:11 (13:6) durch und lieferte damit auch die passende Reaktion auf die Auftaktpleite gegen die HSG VeRuKa.

„Das Ergebnis freut uns natürlich sehr“, äußerte sich Grewer, der vor allem der Defensivleistung seiner Mannschaft großen Respekt zollte. „Wir standen hinten richtig gut und haben stark verteidigt.“ Gerade die Abwehrleistung sollte sich für die Bottroperinnen beim Gastspiel in Essen als Schlüssel zum Erfolg erweisen.

So startete der Liganeuling gegen Burgaltendorf zwar zunächst verhalten in die Partie und agierte mit der SG bis zur siebten Minute auf Augenhöhe (3:3), danach ließ der SCB aber nahezu zehn Minuten lang kein Gegentor mehr zu und nutzte die erste starke Phase, um sich bis auf 7:3 abzusetzen. Zwar sollten die Bottroperinnen ihrerseits ebenso noch einige Chancen im Angriff auslassen, jedoch ermöglichte vor allem das starke Auftreten in der Verteidigung eine klare Pausenführung.

SC Bottrop spielt eine konzentrierte zweite Halbzeit

Auf dem Vorsprung von sieben Toren sollten sich die Gäste jedoch keineswegs ausruhen, wie das SC-Gespann in der Halbzeitpause noch einmal anführte und diesbezüglich vor einem falschen Gefühl von Sicherheit warnte. Die Worte ihrer Trainer nahmen sich die Bottroperinnen in Durchgang zwei entsprechend zu Herzen und knüpften nahtlos an die guten Eindrücke der ersten Hälfte an.

Wieder blieb der SC ab der 34. Minute für zehn Zeigerumdrehungen ohne Gegentreffer und zog in dieser Zeit bis auf 18:7 davon (44.). Zudem entschärfte der Aufsteiger auch weitere Situationen und stellte auf souveräne Weise einen letztlich klaren und verdienten ersten Saisonsieg sicher.

An diesen will der SCB schon am kommenden Wochenende anknüpfen. Dann wird der HSV Überruhr IV in Bottrop zu Gast sein (Sonntag, 16.45 Uhr). Der kommende Gegner wartet bisweilen noch auf die ersten Saisonpunkte und bekleidet lediglich das Tabellenende. Anders der SC, der nun auch den ersten Heimsieg der Saison anpeilt.

