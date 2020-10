Das war deutlich. 5:0 leuchtete es von der Anzeigentafel der AS Arena am Ende. Eine tolle Mannschaftsleistung in dieser Fußball-Bezirksliga-Partie und ein überragender Ralf Thiel ließen die Herzen der Rhenania-Fans höher schlagen.

Dabei hatte es anfangs gar nicht so ausgesehen, denn die als spielstark geltenden Gäste von SuS Dinslaken übernahmen in den ersten 20 Minuten das Kommando, kontrollierten Spiel und Gegner.

Mitrentsis mit dem „Dosenöffner“

Mit dem 1:0 durch „Saki“ Mitrentsis aber wandelte sich das Spiel und die Rhenanen bekamen mehr und mehr Zugriff und nahmen die Führung mit in die Halbzeitpause. „Das 1:0 war der Dosenöffner, der Moment, in dem wir das Spiel übernehmen, die klaren und sauberen Anspiele spielen müssen. Und das ist uns dann in den letzten Minuten der ersten, vor allem aber in der zweiten Halbzeit richtig gut gelungen“, freute sich ein zufriedener und gelöster Marco Hoffmann nach dem Spiel.

In der zweiten Hälfte lieferten die Rhenanen ein echtes Feuerwerk ab. Kluges Passspiel, schnelle

Balleroberungen und immer wieder variables Spiel über die Außen, Seitenwechsel brachten die Ordnung im Spiel des SuS Dinslaken komplett durcheinander und so fielen die Tore wie reife Früchte.

Dem 2:0 durch Patryk Niedzicki folgte dann der Gala-Auftritt von Ralf Thiel, der einen reinen Hattrick hinlegte (58. 62. und 90.), großartig unter anderem in Szene gesetzt von Cem Sakiz, der bienenfleißig beide Außenbahnen beackerte und sich ebenso wie die gesamte Mannschaft ein Sonderlob vom Trainer abholen durfte.

„Die Jungs ziehen voll mit“

Dem war die Freude am Auftritt seiner Mannschaft deutlich anzumerken. „Die Jungs ziehen voll mit, sie machen mir es derzeit richtig schwer, die erste Elf auszuwählen, denn die gesamte Mannschaft präsentiert ich hochmotiviert und alle brennen auf Einsätze“, gibt Hoffmann einen Einblick in das aktuelle Geschehen bei den Trainingseinheiten.

Der Mannschaft ist in dieser Saison einiges zuzutrauen, Hoffmann hat eine klare Vorstellung davon, wie das Spiel der Rhenania auszusehen hat und er erreicht mit seinen Ideen die Spieler und die zeigen attraktiven Fußball.

Weitere Berichte über den Sport in Bottrop lesen Sie hier.