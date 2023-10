36:19! Aufsteiger SC Bottrop fliegt zum sechsten Saisonsieg

Bottrop. Die Handballerinnen des SC Bottrop setzen ihre Erfolgsserie in der Landesliga fort. TV Borken hat dem Aufsteiger nicht viel entgegen zu setzen.

Die Landesliga-Handballerinnen des SC Bottrop haben den nächsten Kantersieg eingefahren und am Sonntag bereits das sechste von bislang acht Meisterschaftspartien für sich entschieden. Beim TV Borken II setzte sich die Mannschaft des Trainergespanns Christoph Grewer und Thomas Stratmann überdeutlich mit 36:19 (18:12) durch. Mit mittlerweile zwölf Pluspunkten ist der Aufsteiger weiterhin Vierter.

In Borken fand sich der SCB auf dem Parkett umgehend zurecht und bastelte schon frühzeitig an einem erfolgversprechenden Fundament. „Wir haben in den ersten 25 Minuten sehr gut begonnen“, fasste Grewer die Anfangsphase zusammen, die den SC bereits auf die Siegerstraße brachte. Über ein 4:4 (8.) zogen die Bottroperinnen Tor für Tor davon und führten fünf Minuten vor der Halbzeitpause mit 17:7. „Erst dann hatten wir einige Unkonzentriertheiten in unserem Spiel“, haderte Grewer einzig mit der Schlussphase des ersten Durchgangs. So gelang es dem TVB, den Rückstand bis zum Pausenpfiff auf sechs Tore zu reduzieren.

Jetzt kommt der ungeschlagene TB Oberhausen

„In der Halbzeit haben wir uns daher vorgenommen, das Spiel konzentriert zu Ende zu spielen“, äußerte sich der SC-Trainer, „diese Vorgabe haben die Mädels sehr gut umgesetzt.“ So ließen die Bottroperinnen im zweiten Spielabschnitt der kurzen Aufholjagd des TV zum Trotz, überhaupt nichts anbrennen.

Sie kassierten über zwölf Minuten lang kein einziges Gegentor und nutzten die starke Phase, um in Windeseile bis auf 29:14 davonzuziehen (45.). So stand für die Gäste am Ende ein klarer Auswärtssieg, der das ohnehin schon ausgeprägte Selbstvertrauen des Liganeulings noch weiter steigern dürfte.

Das wollen sich die Bottroperinnen am kommenden Spieltag zunutze machen, um dem Turnerbund Oberhausen nach Möglichkeit die erste Saisonniederlage zuzufügen. Der zweitplatzierte TBO wird am Sonntag (13.30 Uhr) in der Sporthalle an der Gladbecker Straße zu Gast sein. Grewer: „Dieser Gegner wird für uns eine deutlich größere Herausforderung. Wir werden die ganze Zeit voll konzentriert zur Sache gehen und unser Bestes geben.“

