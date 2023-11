Handball Landesliga 32:28! SC Bottrop findet in Essen in die Erfolgsspur zurück

Essen. Die Handballerinnen des SC Bottrop behaupten mit einem Sieg beim ETB Schwarz-Weiß Essen ihren Platz im oberen Drittel der Landesligatabelle:

Die Handballerinnen vom SC Bottrop haben eine passende Reaktion auf die Derbyniederlage aus der Vorwoche gezeigt und mit einem Erfolgserlebnis wieder in die Spur gefunden. Beim ETB Schwarz-Weiß Essen setzte sich die Sieben des Bottroper Trainergespanns Christoph Grewer und Thomas Stratmann am Sonntagnachmittag mit 32:28 (16:12) durch und feierte somit in der Landesliga den siebten Saisonsieg.

Dieser sorgte für Zufriedenheit beim SCB, wie Grewer durchblicken ließ: „Es war eine super Reaktion auf das schwache Spiel zuvor. Die Mannschaft hat die zwei Punkte hochverdient geholt.“ Bereits die Anfangsphase untermauerte, dass sich die Bottroperinnen wieder von ihrer besseren Seite zeigen würden und sich in ihrer Leistung entscheidend steigern sollten.

So führte der SC nach einem starken Beginn mit 5:0 (6.) und machte es den Gastgeberinnen aus Essen gerade in den ersten Spielminuten enorm schwierig. Der ETB reagierte auf den deutlichen Rückstand mit einer frühen Auszeit und kam nachfolgend besser in die Partie. „Es war eine kampfbetonte Partie“, fasste Grewer das Duell zusammen, „Essen hat sich herangekämpft und das Spiel lange Zeit offen gehalten.“

Bottroperinnen lassen sich nicht aus der Ruhe bringen

So ließ sich der Tabellenzehnte keineswegs hängen, sondern hielt den Rückstand bis zur Pause bei vier Toren und wusste diesen im Verlauf des zweiten Durchgangs sogar zu egalisieren: Nach 49 Minuten gelang mit dem 24:24 der erstmalige Ausgleich.

Für Nervosität sorgte die Aufholjagd der Gastgeberinnen bei den Bottroperinnen aber nicht. So fiel die Reaktion der Gäste nach Ansicht des Trainers umso löblicher aus. „Das Team hat einen kühlen Kopf bewahrt, die Mädels haben gekämpft und auch Mia Jark hat sich im Tor als guter Rückhalt erwiesen“, wertete Grewer die Schlussphase deutlich positiv. Entsprechend gelang es den Bottroperinnen, Minuten vor dem Ende erneut in Führung zu gehen und diese ab der 55. Minute ohne weitere Gegentreffer entscheidend auszubauen.

Mit nunmehr 14 Punkten auf der Habenseite nimmt der Liganeuling einen guten vierten Platz ein. Das nächste Meisterschaftsspiel bestreitet der SC Bottrop am 3. Dezember (13.30 Uhr), wenn die SC-Frauen an der heimischen Gladbecker Straße den ASV Rurtal-Hückelhoven empfangen. Gegen einen Konkurrenten aus dem Tabellenmittelfeld bietet sich dem Aufsteiger die große Möglichkeit, die eigene Position noch weiter zu festigen.

