27 Fotos: Welheimer Löwen siegen im Spitzenspiel mit 4:1

In einer turbulenten Auseinandersetzung mit der Spvgg. Sterkrade-Nord II setzten sich die Welheimer Löwen am Ende klar durch und festigten damit ihren Platz in der Spitzengruppe. Beim 4:1-Erfolg machten Daniel Galonska und Senol Hussein den Unterschied aus. Trainer Ramazan Karakus war trotzdem stinksauer.

„Das geht so nicht, das werde ich den Jungs klarmachen“, erklärte Karakus und spielte damit auf die Szene in der 59. Minute an, als ein Sterkrader die Rote Karte gesehen hatte und in einer Rudelbildung kurz Hektik aufgekommen war. Karakus hätte es lieber gesehen, wenn sich seine Spieler ganz herausgehalten hätten, anstatt sich an den Diskussionen zu beteiligen.

Welheimer Löwen besiegen Spvgg. Sterkrade-Nord II mit 4-1 Welheimer Löwen besiegen Spvgg. Sterkrade-Nord II mit 4-1 Das Spitzenspiel der Kreisliga B1 wurde am Ende zu einer klaren Angelegenheit. Die Welheimer Löwen setzten ihre gute Serie fort. Foto: Felix Hoffmann

Welheimer Löwen besiegen Spvgg. Sterkrade-Nord II mit 4-1 Das Spitzenspiel der Kreisliga B1 wurde am Ende zu einer klaren Angelegenheit. Die Welheimer Löwen setzten ihre gute Serie fort. Foto: Felix Hoffmann

Welheimer Löwen besiegen Spvgg. Sterkrade-Nord II mit 4-1 Das Spitzenspiel der Kreisliga B1 wurde am Ende zu einer klaren Angelegenheit. Die Welheimer Löwen setzten ihre gute Serie fort. Foto: Felix Hoffmann

Welheimer Löwen besiegen Spvgg. Sterkrade-Nord II mit 4-1 Das Spitzenspiel der Kreisliga B1 wurde am Ende zu einer klaren Angelegenheit. Die Welheimer Löwen setzten ihre gute Serie fort. Foto: Felix Hoffmann

Welheimer Löwen besiegen Spvgg. Sterkrade-Nord II mit 4-1 Das Spitzenspiel der Kreisliga B1 wurde am Ende zu einer klaren Angelegenheit. Die Welheimer Löwen setzten ihre gute Serie fort. Foto: Felix Hoffmann

Welheimer Löwen besiegen Spvgg. Sterkrade-Nord II mit 4-1 Das Spitzenspiel der Kreisliga B1 wurde am Ende zu einer klaren Angelegenheit. Die Welheimer Löwen setzten ihre gute Serie fort. Foto: Felix Hoffmann

Welheimer Löwen besiegen Spvgg. Sterkrade-Nord II mit 4-1 Das Spitzenspiel der Kreisliga B1 wurde am Ende zu einer klaren Angelegenheit. Die Welheimer Löwen setzten ihre gute Serie fort. Foto: Felix Hoffmann

Welheimer Löwen besiegen Spvgg. Sterkrade-Nord II mit 4-1 Das Spitzenspiel der Kreisliga B1 wurde am Ende zu einer klaren Angelegenheit. Die Welheimer Löwen setzten ihre gute Serie fort. Foto: Felix Hoffmann

Welheimer Löwen besiegen Spvgg. Sterkrade-Nord II mit 4-1 Das Spitzenspiel der Kreisliga B1 wurde am Ende zu einer klaren Angelegenheit. Die Welheimer Löwen setzten ihre gute Serie fort. Foto: Felix Hoffmann

Welheimer Löwen besiegen Spvgg. Sterkrade-Nord II mit 4-1 Das Spitzenspiel der Kreisliga B1 wurde am Ende zu einer klaren Angelegenheit. Die Welheimer Löwen setzten ihre gute Serie fort. Foto: Felix Hoffmann

Welheimer Löwen besiegen Spvgg. Sterkrade-Nord II mit 4-1 Das Spitzenspiel der Kreisliga B1 wurde am Ende zu einer klaren Angelegenheit. Die Welheimer Löwen setzten ihre gute Serie fort. Foto: Felix Hoffmann

Welheimer Löwen besiegen Spvgg. Sterkrade-Nord II mit 4-1 Das Spitzenspiel der Kreisliga B1 wurde am Ende zu einer klaren Angelegenheit. Die Welheimer Löwen setzten ihre gute Serie fort. Foto: Felix Hoffmann

Welheimer Löwen besiegen Spvgg. Sterkrade-Nord II mit 4-1 Das Spitzenspiel der Kreisliga B1 wurde am Ende zu einer klaren Angelegenheit. Die Welheimer Löwen setzten ihre gute Serie fort. Foto: Felix Hoffmann

Welheimer Löwen besiegen Spvgg. Sterkrade-Nord II mit 4-1 Das Spitzenspiel der Kreisliga B1 wurde am Ende zu einer klaren Angelegenheit. Die Welheimer Löwen setzten ihre gute Serie fort. Foto: Felix Hoffmann

Welheimer Löwen besiegen Spvgg. Sterkrade-Nord II mit 4-1 Das Spitzenspiel der Kreisliga B1 wurde am Ende zu einer klaren Angelegenheit. Die Welheimer Löwen setzten ihre gute Serie fort. Foto: Felix Hoffmann

Welheimer Löwen besiegen Spvgg. Sterkrade-Nord II mit 4-1 Das Spitzenspiel der Kreisliga B1 wurde am Ende zu einer klaren Angelegenheit. Die Welheimer Löwen setzten ihre gute Serie fort. Foto: Felix Hoffmann

Welheimer Löwen besiegen Spvgg. Sterkrade-Nord II mit 4-1 Das Spitzenspiel der Kreisliga B1 wurde am Ende zu einer klaren Angelegenheit. Die Welheimer Löwen setzten ihre gute Serie fort. Foto: Felix Hoffmann

Welheimer Löwen besiegen Spvgg. Sterkrade-Nord II mit 4-1 Das Spitzenspiel der Kreisliga B1 wurde am Ende zu einer klaren Angelegenheit. Die Welheimer Löwen setzten ihre gute Serie fort. Foto: Felix Hoffmann

Welheimer Löwen besiegen Spvgg. Sterkrade-Nord II mit 4-1 Das Spitzenspiel der Kreisliga B1 wurde am Ende zu einer klaren Angelegenheit. Die Welheimer Löwen setzten ihre gute Serie fort. Foto: Felix Hoffmann

Welheimer Löwen besiegen Spvgg. Sterkrade-Nord II mit 4-1 Das Spitzenspiel der Kreisliga B1 wurde am Ende zu einer klaren Angelegenheit. Die Welheimer Löwen setzten ihre gute Serie fort. Foto: Felix Hoffmann

Welheimer Löwen besiegen Spvgg. Sterkrade-Nord II mit 4-1 Das Spitzenspiel der Kreisliga B1 wurde am Ende zu einer klaren Angelegenheit. Die Welheimer Löwen setzten ihre gute Serie fort. Foto: Felix Hoffmann

Welheimer Löwen besiegen Spvgg. Sterkrade-Nord II mit 4-1 Das Spitzenspiel der Kreisliga B1 wurde am Ende zu einer klaren Angelegenheit. Die Welheimer Löwen setzten ihre gute Serie fort. Foto: Felix Hoffmann

Welheimer Löwen besiegen Spvgg. Sterkrade-Nord II mit 4-1 Das Spitzenspiel der Kreisliga B1 wurde am Ende zu einer klaren Angelegenheit. Die Welheimer Löwen setzten ihre gute Serie fort. Foto: Felix Hoffmann

Welheimer Löwen besiegen Spvgg. Sterkrade-Nord II mit 4-1 Das Spitzenspiel der Kreisliga B1 wurde am Ende zu einer klaren Angelegenheit. Die Welheimer Löwen setzten ihre gute Serie fort. Foto: Felix Hoffmann

Welheimer Löwen besiegen Spvgg. Sterkrade-Nord II mit 4-1 Das Spitzenspiel der Kreisliga B1 wurde am Ende zu einer klaren Angelegenheit. Die Welheimer Löwen setzten ihre gute Serie fort. Foto: Felix Hoffmann

Welheimer Löwen besiegen Spvgg. Sterkrade-Nord II mit 4-1 Das Spitzenspiel der Kreisliga B1 wurde am Ende zu einer klaren Angelegenheit. Die Welheimer Löwen setzten ihre gute Serie fort. Foto: Felix Hoffmann

Schiedsrichter Kurt Bachmann moderierte die Situation abgeklärt und mit viel Fingerspitzengefühl. Welheim lag zu diesem Zeitpunkt nach Treffern von Özgür Keskin (21. zum 1:1) und Senol Hussein (53.) gegen den Tabellenvierten mit 2:1 in Führung. Der Vorsprung geriet in Überzahl nicht mehr in Gefahr, auch weil Hussein (81.) und der erneut überragende Daniel Galonska (85.) weitere Treffer für die Bottroper erzielten.

Weitere Spiele mit Bottroper Beteiligung

Bezirksliga 8

VfB Bottrop - Arminia Klosterhardt 4:0 (Spielbericht)

Spvgg. Sterkrade 06/07 - FC Bottrop 7:2 (Spielbericht)

ESV Hohenbudberg - Fortuna Bottrop 1:4 (Spielbericht)

Bezirksliga 14

VfB Hüls - VfB Kirchhellen (abgesagt)

Kreisliga A1 Westfalen

VfL Grafenwald - Preußen Sutum 3:2 (Spielbericht)

SSV Buer II - VfB Kirchhellen II 4:1

Kreisliga A Niederrhein

BW Fuhlenbrock - SuS 21 Oberhausen 2:0 (Spielbericht)

VfR 08 Oberhausen - Dostlukspor Bottrop 5:4 (Spielbericht)

RWO-Team 12 - Fortuna Bottrop II (18 Uhr)

Kreisliga B1 Westfalen

VfB Kirchhellen III - YEG Hassel II 2:2

Kreisliga B1 Niederrhein

Adler Osterfeld II - VfR Polonia Ebel 4:3 (Spielbericht)

VfB Bottrop II - BV Osterfeld 5:2

TuS Buschhausen - FC Bottrop II 7:2

Welheimer Löwen - Spvgg. Sterkrade-Nord II 4:1 (Spielbericht)

Kreisliga B2 Niederrhein

TuS Buschhausen II - FC Bottrop II 2:1

BW Fuhlenbrock - SuS 21 Oberhausen II 0:2

SW Alstaden II - Rhenania Bottrop II 1:1

Polonia Ebel II - SF 08/21 Bottrop 1:5 (Spielbericht)

SV 1911 Bottrop - GW Holten (abgesagt)

Kreisliga C1 Westfalen

TSV Feldhausen - SV Horst-Emscher 08 IV 1:10

VfB Kirchhellen IV - BV Horst-Süd II (abgesagt)

Kreisilga C1 Niederrhein

Rhenania Bottrop III - GA Sterkrade III

Welheimer Löwen III - UD Espanol Oberhausen 2:3

SV Vonderort - RWO-Team United (abgesagt)

RSV GA Klosterhardt - Fuhlenbrocker Haie 3:1

HL Oberhausen - Dostlukspor Bottrop II

Kreisliga C2 Niederrhein

Safakspor Oberhausen II - Dostlukspor Bottrop III 4:2

Rhenania Bottrop IV - BV Osterfeld III 2:2

SV Vonderort II - VfB Bottrop III (abgesagt)

Welheimer Löwen II - Sarajevo Oberhausen II 0:6

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport