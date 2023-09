26 Fotos: SC Bottrop biegt Vier-Tore-Rückstand zum Sieg

Schermbeck. Ein Hechtsprung macht den knappen Erfolg des SC Bottrop beim SV Schermbeck möglich. Trainer Jens Pitlinski spricht von einem „geilen Ding“.

Zum Start der neuen Landesligasaison verleiht der SC Bottrop den eigenen Kämpferqualitäten zu neuem Leben. Schon im Auftaktspiel zeigte der SCB eine engagierte Leistung, die am zweiten Spieltag auswärts beim SV Schermbeck noch einmal getoppt wurde: In einem hart umringten Duell setzte sich die Mannschaft von SC-Trainer Jens Pitlinski mit 30:29 (15:12) durch und machte dabei in der Schlussviertelstunde einen zwischenzeitlichen Vier-Tore-Rückstand wett.

„Das war für uns natürlich ein geiles Ding“, resümierte Pitlinski. Dem zweiten Saisonsieg ging somit ein gehöriger Kraftakt voraus. „Wir sind zunächst nicht so gut ins Spiel gestartet“, führte der SC-Coach fort. Denn die Anfangsphase wurde von den gastgebenden Schermbeckern beherrscht, die mit 9:6 vorlegten (14.) und es den Bottropern auch sonst durch eine robuste Gangart und einige Nickeligkeiten auf dem Spielfeld alles andere als leicht machten.

SC Bottrop muss viele Ausfälle kompensieren

Hinzu gesellten sich personelle Schwierigkeiten beim SC, der nur mit einem „Rumpfkader“ antreten konnte. Jedoch ließen sich die Gäste nicht abschütteln und fanden eine schnelle Antwort auf den Rückstand. Damit konnten sie die Partie durch einen Sieben-Tore-Lauf bis zur Halbzeitpause umbiegen.

Erst nach dem Seitenwechsel gelang es auch den Hausherren vom SVS, wieder in die eigene Spur zurückzufinden. „Dann lief es eine Zeit lang nicht wirklich rund für uns“, beschrieb Pitlinski das zwischenzeitliche 20:24 aus SC-Sicht (47.). Die Bottroper reagierten und stellten ihre Taktik noch einmal um. Damit, so sollte sich herausstellen, konnten sie dem Gegner den Zahn ziehen.

„Schermbeck fand darauf überhaupt keine Antwort mehr“, äußerte sich der Bottroper Trainer. Tor für Tor kämpfte sich der SCB heran, mit einem Hechtsprung nach einem bereits verloren geglaubten Ball erzielte Oliver Gottemeier für die Gäste in der 59. Minute das 30:29. Pitlinski: „Danach hieß es für uns 80 Sekunden lang das Ergebnis zu verteidigen, das ist uns gelungen. Insgesamt gesehen denke ich schon, dass wir von einem verdienten Sieg sprechen können.“

