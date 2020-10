26 Fotos: Hässliche Szenen zwischen Fortuna und VfB Bottrop

Viel hat sich nicht geändert im Spitzenspiel der Bezirksliga: Der VfB Bottrop bleibt durch das 2:2 (2:1) Spitzenreiter, der ebenfalls noch ungeschlagene SV Fortuna bleibt Tabellenzweiter. Doch das Derby sorgte nur sieben Wochen nach dem letzten Aufeinandertreffen im Kreispokalfinale erneut für viele Nebengeräuche. Und das hatte nur am Rand mit Fußball zu tun. 750 Zuschauer sahen ein Gift- und Galle-Derby.

Die Parallelen zum umkämpften Kreispokalfinale waren erschreckend und dokumentierten, dass die vergangenen sieben Wochen ohne nachhaltigen Lerneffekt verflogen sind. Diesen Schuh musste sich am Sonntag vor allem der VfB Bottrop anziehen. Der Tabellenführer war nur noch mit neun Mann auf dem Feld, als Schiedsrichter Christian Szewczyk das Spiel nach mehrminütiger Nachspielzeit abpfiff. Danny Steinmetz und Trainer Patrick Wojwod waren mit Gelb-Roten Karten vom Platz geflogen, Hussein Solh sah nach einer Tätlichkeit an Fortunas Marcel Hegemann glatt Rot, der unrühmliche Höhepunkt des Nachmittags.

Der VfB Bottrop geht früh durch Samt Kanoglu in Führung

Hätten sich die Schwarz-Weißen nur aufs Fußballspielen konzentriert, wäre am Ende vielleicht mehr als ein 2:2 herausgesprungen. So aber musste sich die Mannschaft von Patrick Wojwod den Vorwurf gefallen lassen, den möglichen Sieg nach einer 2:0-Führung fahrlässig aus der Hand gegeben zu haben. Samet Kanoglu hatte den VfB schon in der dritten Minute in Führung geschossen, Kudret Kanoglu erhöhte in der 22. Minute per Freistoß auf 2:0. Die erste Undiszipliniertheit sorgte für den Bruch im Spiel. Danny Steinmetz hatte bereits nach acht Minuten für ein rüdes Einsteigen die Gelbe Karte gesehen. Sein zweites Foul an Norman Hassenrück qualifizierte ihn zur vorzeitigen Dusche (23.).

Hässliches Derby zwischen Fortuna Bottrop und VfB Bottrop Hässliches Derby zwischen Fortuna Bottrop und VfB Bottrop Vier Tore, vier Platzverweise: 750 Zuschauer sehen ein turbulentes Derby zwischen dem SV Fortuna Bottrop und dem VfB Bottrop. Foto: Felix Hoffmann

Fortuna nutzte die Überzahlsituation und drängte auf den Anschlusstreffer. Vor allem bei Standards waren die Hausherren brandgefährlich. Den Freistoß von Tim Strickerschmidt konnte VfB-Keeper Joel Frenzel noch mit den Fingerspitzen ans Aluminium lenken (22.), gegen die Konfusion seiner Vorderleute hatte er dann im Anschluss an einen Eckball aber keine Mittel. Dominik Wenderdel schaltete am schnellsten und drückte den Ball aus elf Metern ins Tor.

Schiedsrichter Christian Szewczyk behält den Überblick in einem heiklen Spiel

Richtig zur Sache ging es nach dem Seitenwechsel. Fortuna suchte gegen einen nun deutlich defensiver eingestellten VfB Bottrop den Weg nach vorn. Das Spiel war jetzt zunehmend durch Unsportlichkeiten geprägt. Schiedsrichter Christian Szewczyk ließ sich dabei aber nicht aufs Glatteis führen. Weder die Schauspieleinlage von VfB-Defensivmann Marvin Stanczyk, der Ibrahim Akkaya eine Rote Karte andichten wollte (48.), noch der Versuch von Fortunas Dominik Wenderdel, einen Foulelfmeter zu schinden (88.), brachten den Unparteiischen in Verlegenheit.

Fortuna kam in der 78. Minute zum verdienten Ausgleich. Tim Strickerschmidt zirkelte einen Freistoß unhaltbar in den Knick des VfB-Gehäuses. Kurz vor Spielende wurde es dann noch einmal richtig hässlich. Auslöser war ein Foulspiel von Marcel Hegemann an Marvin Stanczyk an der Seitenauslinie (87.). VfB Bottrops Hussein Solh strecke den erst 18-jährigen Hegemann mit einer Tätlichkeit zu Boden. Der Fortune erlitt dabei eine Gehirnerschütterung und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Wojwod sucht die Mitschuld für den Punktverlust beim Schiedsrichter

„Der Junge ist erst 18 Jahre alt. Erst wird er von asozialen Fans beschimpft und dann streckt ihn ein Gegenspieler mit einer Kopfnuss nieder. Das ist unglaublich. Da muss man sich einmal fragen, wie so etwas passieren kann. Das ist ein beschämendes Verhalten für eine Mannschaft, die aufsteigen will“, erklärte ein mitgenommener Sebastian Stempel nach Spielende. Fortunas Coach stellte insbesondere das Verhalten seines Trainerkollegen Patrick Wojwod in Zweifel.

Wojwod nahm sich davon nichts an. Der Trainer des VfB beschönigte zwar die Aktion seines Spielers nicht, hielt sich mit den hässlichen Szenen aber nicht lange auf und versuchte, den Fokus auf das Spiel zu lenken. Die Schuld für den ersten Punktverlust in dieser Saison schob er der eigenen Dummheit und dem Unvermögen des Schiedsrichter zu. „Grottenschlecht“, polterte Wojwod in Richtung Christian Szewczyk. Stempel sah das vollkommen anders: „Gott sei Dank hatten wir heute wieder einen erfahrenen Schiedsrichter. Er hatte das Spiel zu jeder Zeit im Griff.“

