24:31! Adler 07 Bottrop stolpert erneut über Kleinigkeiten

Trainer Marius Bruckwilder haderte mit der Leistung seines Teams in Essen.

Essen Die Negativserie von Adler 07 hält weiter an. Die Bruckwilder-Sieben ist beim ETB SW Essen auf einem guten Weg, stolpert aber über Fehler:

Für die Handballerinnen der DJK Adler 07 Bottrop läuft es in der Landesliga auch weiterhin nicht rund. Am 16. Spieltag mussten die Bottroperinnen eine empfindliche Niederlage hinnehmen, beim ETB Schwarz-Weiß Essen unterlag die Sieben von Adler-Trainer Marius Bruckwilder am Sonntag mit 24:31 (12:17).

Damit hält die Sieglosserie der 07er seit nunmehr vier Spielen an, durch die achte Saisonpleite sind die Adler vorläufig auf Rang neun in der Tabelle abgerutscht. „Diese Niederlage tut schon etwas weh“, gestand Bruckwilder ein und ordnete das Duell mit dem ETB als Vier-Punkte-Spiel ein. „Wir wissen, dass wir den Schalter nun bald umlegen und Punkte einfahren müssen. Momentan sind es Kleinigkeiten, die den Ausschlag geben.“

Auch gegen den Konkurrenten aus Essen mussten die 07er einmal mehr gewichtige personelle Ausfälle hinnehmen, trotzdem reisten die Bottroperinnen mit einem 13-köpfigen Kader an. Die Tore verteilten sich schließlich auf acht verschiedene Spielerinnen, was nach Ansicht des Adler-Trainers grundlegend als positiv zu werten sei.

Adler 07 Bottrop lässt zu viele Chancen aus

„Insgesamt haben wir vorne aber zu viele Chancen ausgelassen“, so Bruckwilder, „während unser Gegner die entscheidenden Tore macht, leisten wir uns Fehlwürfe und geraten so ins Hintertreffen. Dazu sind 31 Gegentore natürlich zu viel, auch wenn wir eigentlich sehr gut verteidigen und auch gegen den ETB einige Ballgewinne verzeichnen konnten. Daher fühlt sich die Niederlage seltsam an.“

Zunächst starteten die 07er bei ihrem Gastspiel in Essen durchaus verheißungsvoll in die Partie und gestalteten die Anfangsphase komplett ausgeglichen. Bis zum 7:7 bewegten sich die Adler mit dem ETB auf Augenhöhe (13.), mussten den Kontakt nach einer Schwächephase dann aber abreißen lassen. Bruckwilder: „Wir hatten die Chance zur Führung, haben aber klare Möglichkeiten ausgelassen. Auf der anderen Seite wurde es dann bestraft.“

So zogen die Gastgeberinnen bis zur Pause auf fünf Tore davon. „Wir hatten uns in der Pause nochmal einiges vorgenommen und festgestellt, dass noch einiges möglich sein würde“, führte der Trainer weiter aus. Und tatsächlich sollte den Bottroperinnen bis zur 41. Minute der Anschluss zum 19:20 gelingen. Allerdings schlich sich dann wieder der Fehlerteufel ein, weshalb die Adler erneut ins Hintertreffen gerieten. Bruckwilder: „Irgendwann war die Gegenwehr gebrochen. Aber unsere Mannschaft zeigt immerzu Moral und kämpft. Das nehmen wir für uns mit und wollen den Knoten endlich platzen lassen.“

