23 Fotos: B-Jungs des SC Bottrop halten Kontakt zu Topteams

Bottrop. Die B-Junioren des SC Bottrop haben den zweiten Saisonsieg eingefahren und sich auf den fünften Tabellenplatz der Oberliga verbessert.

Die B-Junioren des SC Bottrop haben in der Oberliga am Wochenende in die Erfolgsspur zurückgefunden. Damit lieferte der SC-Nachwuchs die passende Reaktion auf die erste Saisonniederlage, die es für die Bottroper noch in der Vorwoche setzte. Gegen den HC Weiden setzte sich das Jugendteam des SC-Trainergespanns Andreas Kelm und Christian Baron mit 22:16 (12:7) durch und holte damit den zweiten Sieg in der Meisterschaft.

„Vor allem mit der Abwehrarbeit können wir sehr zufrieden sein“, resümierte Kelm im Anschluss. Die Gäste aus Würselen stellten für den gastgebenden SCB im Vorfeld ein gänzlich unbeschriebenes Blatt dar, sportliche Vergleiche zwischen den Teams waren bis dato noch nicht zu verzeichnen. Mit zwei Siegen im Gepäck und ohne einen einzigen Minuspunkt reiste der HC an.

„Ohnehin galt der Fokus aber vor allem der eigenen Spielweise“, führte Kelm weiter aus, „wir wollten uns nach der Niederlage gegen Hiesfeld wieder besser präsentieren.“ Das Vorhaben wurde von den Bottropern schließlich in weiten Teilen erfolgreich umgesetzt: Aus dem Spiel heraus ließen die Gastgeber kaum eine Chance zu, immer wieder konnten die Angriffsbemühungen der Weidener frühzeitig abgewehrt werden.

Jetzt geht es für den SC Bottrop zum Spitzenreiter

Auf der anderen Seite übte der SCB großen Druck auf das gegnerische Tor aus und erspielte sich eine Vielzahl an Möglichkeiten – genutzt wurden diese aber nur bedingt. Kelm: „Wir haben uns noch einige Fehlwürfe geleistet, die Chancenverwertung war dadurch ausbaufähig.“

Die gezeigte Leistung genügte den Bottropern dennoch zu einer klaren Pausenführung, die im zweiten Durchgang zeitweise auf sieben Tore ausgebaut wurde. So brachten die SC-Junioren auf souveräne Weise den zweiten Saisonsieg ins Ziel.

Mit dem nächsten Ligaspiel wartet eine weitere hohe Hürde auf die B-Jugend: Am Sonntag (17.45 Uhr) geht es für den SCB nach Leverkusen, dort steht das Duell mit Spitzenreiter und Favorit TuS Opladen an. Kelm: „Sie haben die Qualifikation zur Regionalliga nur knapp verpasst. Wir wollen auch gegen diesen Gegner überzeugen, wissen aber dass hierfür eine weitere Leistungssteigerung von Nöten sein wird.“

