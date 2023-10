23:30! Adler 07 Bottrop fehlt die Kraft für volle 60 Minuten

Bottrop. Ersatzgeschwächte Adler wehren sich nach Kräften. Doch die gehen spätestens nach dem Seitenwechsel aus. Klare 30:23-Niederlage gegen Saarn.

Am Ende erwies sich das Handicap für die DJK Adler 07 Bottrop als zu groß. Personell enorm ersatzgeschwächt, mussten sich die 07er am Sonntag im Heimspiel der DJK VfR Mülheim-Saarn II mit 23:30 (13:15) geschlagen geben. Damit steckte die Sieben von Trainer Robin Mozgol die zweite Saisonniederlage ein.

Zwar attestierte der Adler-Coach seinen Schützlingen eine ordentliche erste Halbzeit. „Nach der Pause ging uns aber zunehmend die Luft aus. Irgendwann wurde es schwer, das entsprechend zu kompensieren“, so Mozgol.

In Durchgang eins spielten die Bottroper vor eigener Kulisse munter mit und boten den Gästen aus Mülheim ein Duell auf Augenhöhe. Nach einem offenen Schlagabtausch bis zum 8:8 (17.) legten die Adler in den folgenden Minuten gar auf 12:10 vor. Mozgol: „Leider hat es uns in der Abwehr über die gesamte Spielzeit am nötigen Zugriff gemangelt. Wir haben in der Summe zu viele einfache Gegentore kassiert.“

Kräfteverschleiß ist nicht zu kompensieren

Zwar ließen die 07er nicht locker und hielten nach Kräften dagegen, zur Pause lagen die Saarner allerdings knapp vorne. Nach dem Seitenwechsel stemmten sich die Bottroper dann noch einmal gegen den Rückstand und hatten den Moment auf ihrer Seite.

„Wir hatten eine gute Phase, in der wir das Spiel wieder auf unsere Seite drehen konnten“, kommentierte Mozgol eine zwischenzeitliche 19:17-Führung für seine Mannschaft. Zu Punkten sollte es für die Hausherren am Ende aber nicht reichen, da sich der Kräfteverschleiß gegen Ende der Partie immer deutlicher bemerkbar machte.

Mozgol: „Das müssen wir anerkennen. Leider hatten wir irgendwann den entscheidenden Bruch in unserem Spiel, haben in manch einer Situation nicht die nötige Ruhe bewahrt. Ich denke aber, dass wir mit dem Saisonstart und vier Siegen aus sechs Spielen sehr gut leben können.“

