22 Fotos: Dostlukspor Bottrop kommt immer besser in Fahrt

Essen/Köln. Der Saisonstart in der Niederrheinliga rückt immer näher. Und die A-Junioren von Dostlukspor Bottrop machen klar, dass sie hoch hinaus wollen.

Die A-Junioren von Dostlukspor Bottrop machen sich bereit für den Start der Niederrheinliga am 20. August bei Arminia Klosterhardt. Die letzten Testspiele machten klar, welche Stärken das Team von Trainer Ayhan Kirlangic hat, sie zeigten aber auch, in welchen Bereichen noch gearbeitet werden muss. Einem Sieg am Sonntag beim ETB Schwarz-Weiß Essen folgte am Dienstag eine Niederlage bei Fortuna Köln.

„Wir freuen uns riesig auf den ersten Spieltag. Je näher die Saison rückt, umso größer wird die Spannung“, sagt Ayhan Kirlangic. Bottrops Trainer ist mit dem Stand der Vorbereitung hochzufrieden: „Wir sind auf einem richtig guten Weg, wir steigern uns von Spiel zu Spiel, taktisch und physisch.“ Dass zu einer Testphase auch Niederlagen gehören, ist für Kirlangic nur logisch: „Wenn in einer Vorbereitung alles glatt läuft, dann stimmt etwas nicht. Dass sich die Jungs auch mal über eine Niederlage ärgern, ist wichtig, das gehört dazu, wenn man sich verbessern will.“

In den letzten beiden Testspielen sahen die Bottroper beide Seiten der Medaille. Bei der Bewertung verteilte Kirlangic aber ausnahmslos gute Noten. Am Sonntag gelang ein leistungsgerechter 4:1-Erfolg gegen den Niederrheinliga-Absteiger ETB Schwarz-Weiß Essen.

Die Bottroper waren in der ersten Halbzeit durch einen Doppelpack von Traore Kourani in Führung gegangen, legten nach dem Seitenwechsel noch Tore durch Devin Yildirim und Oguzhan Congiz nach. „Unsere Treffer waren sehr gut herausgespielt. Wir haben schnell die Tiefe gesucht, sind mit wenigen Ballkontakten zum Abschluss gekommen“, kommentierte Kirlangic.

Viel Lob für die Leistung gegen Fortuna Köln

Am Dienstag bekamen es die Bottroper mit einem ungleich stärkeren Gegner zu tun. „Fortuna Köln will in diesem Jahr um den Aufstieg in die Bundesliga mitspielen. Ich bin sehr dankbar, dass sie diesem Testspiel zugestimmt haben“, kommentierte Kirlangic, die 0:4-Niederlage.

Dass sein Team den Kürzeren gezogen hatte, konnte der Trainer gut verschmerzen: „In der ersten Halbzeit hatten wir mit unserem Mittelfeldpressing leichte Feldvorteile, gehen aber unglücklich in Rückstand.“ Auch in der zweiten Halbzeit habe seine Mannschaft eine ordentliche Leistung gezeigt: „Wir haben auf Angriffspressing umgeschaltet und waren immer auf Augenhöhe.“ Das 0:4 bezeichnete Kirlangic als zu deutlich: „Das hat mir auch Kölns Trainer bestätigt.“

An diesem Samstag steht für die Bottroper das erste Pflichtspiel der Saison auf dem Programm. Dostlukspor muss im Kreispokal bei Arminia Lirich antreten. Der Gegner ist nominell zwar deutlich unterlegen, unterschätzen will Kirlangic die Oberhausener aber keinesfalls: „Wir wollen in diesem Wettbewerb ins Finale und werden mit voller Kapelle antreten.“ Spielbeginn an der Liricher Straße ist um 16.30 Uhr.

