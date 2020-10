„Es war weitaus schwieriger als in den letzten Wochen“, meinte Sebastian Stempel, Trainer des SV Fortuna Bottrop, nach dem 2:0 (0:0)-Erfolg gegen die zweite Mannschaft der DJK Arminia Klosterhardt. „Sie haben sehr gut gestanden, aber mit der nötigen Geduld haben wir diesen sehr verdienten Sieg errungen. Wir wussten, dass wir uns früher oder später die nötigen Torchancen herausspielen werden.“

So fiel das resümierende Lob des Übungsleiters uneingeschränkt positiv aus. „Wir sind sehr zufrieden, es gibt kaum etwas zu kritisieren.“ Inzwischen ist die Siegesserie auf fünf Erfolge angewachsen und die Fortuna führt punktgleich mit dem Ersten VfB Bottrop die Liga an, mit beeindruckenden sechs Punkten Distanz zu den ersten Verfolgern.

Kaum Torraumszenen in Halbzeit eins

In der ersten Halbzeit gab es nur einige wenige Torraumszenen. Nach einem Eckball prüfte Mannschaftsführer Thilo Grollmann Klosterhardts Kai Hanysek mit einem Kopfball, aber auch die DJK kam nach einem Standard gefährlich vor das Tor von Niklas Schumacher. Samet Güldü leitete durch seinen Ballgewinn ein weiteres Fortuna-Highlight ein, doch Marcel Siwek verpasste die Gelegenheit, Hanysek in eine 1:1-Situation zu zwingen.

Nach dem Seitenwechsel entzündeten sich die Diskussionen der Fans auf Rheinbaben an zwei Strafraumaktionen, Zunächst wurde Benedikt Kracke von Klosterhardts Defensivspezialisten von den Beinen geholt. „Eigentlich stand der Schiedsrichter da gut, vielleicht hat er es besser gesehen als wir von der Bank“, räumte Stempel ein. Aber auch als Dominik Wenderdel bei einem Kopfball in der Box umgerissen wurde, blieb Harun Kirlis Pfeife stumm. Erst in der 79. Minute wurde die Beharrlichkeit der Gastgeber belohnt. Nach einer Ecke versuchte sich Siwek mit einem Torschuss aus spitzem Winkel und scheiterte, aber Mattis Thieler war zur Stelle und spitzelte den Ball ins Tor. Zwei Minuten vor Schluss lief ein Konter über Güldü, der Wenderdel in Szene setzte. Letzter hob das Leder über Hanysek zum entscheidenden 2:0 ins Tor. Begeistert feierten die „Ultras“ ihre Mannschaft mit ihren „Fortuna, Fortuna“-Gesängen.„Die Stimmung im Umfeld ist hervorragend“, freute sich auch Stempel über Sieg und Serie.

„Kein Anlass, die Mannschaft zu ändern“

„Das einzige, was ein bisschen traurig stimmt, ist, dass wir immer wieder Spieler nicht einsetzen können. Da schicken wir acht Leute zum Warmlaufen, aber nur vier können rein. Aber es gibt ja keinen Anlass, die Mannschaft großartig zu ändern.“ Zumindest in dieser Phase der Spielzeit nicht.

Stempel und Co-Trainer Nico Andreadakis wissen aus leidlicher Erfahrung, dass sich das rasch ändern kann. „Das sagen wir den Spielern immer wieder. Die Saison ist lang und wie oft mussten wir in den vergangenen Jahren sogar Leute aus der Zweiten hochziehen, um über die Runden zu kommen. Aber es ist mir klar, dass es die Betroffenen nicht trösten kann. Am Dienstag werden die Spieler zumindest Gelegenheit bekommen, Spielpraxis zu sammeln. Auch wenn es natürlich nicht dasselbe ist.“ Gegner wird der BV Rentfort sein, der in der westfälischen Bezirksliga auf Platz drei steht.

