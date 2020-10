10 Fotos: Dostlukspor Bottrop besiegt BW Fuhlenbrock 3:0

Dostlukspor Bottrop hat die bittere 0:7-Niederlage gegen SuS 21 Oberhausen aus den Knochen geschüttelt. Die Mannschaft von Sven Kottwitz läutete die englische Woche am Dienstag mit einem 3:0-Erfolg gegen BW Fuhlenbrock ein.

Sven Kottwitz hatte sein Team wortlos auf den spielstarken Aufsteiger aus Fuhlenbrock eingestellt: „Nach dem 0:7 musste ich nichts mehr sagen. Ich wollte eine Reaktion sehen. Und die haben meine Jungs gezeigt.“ Dostlukspor suchte gegen den auf Absicherung bedachten Gegner von Beginn an den Weg nach vorn. Anfangs vor allem mit langen Bällen auf die Außenbahnen, als sich das jedoch als Sackgasse erwies, auch mit druckvollem Passspiel durch die Mitte. Fuhlenbrocks Defensive erreichte damit schnell Betriebstemperatur, leistete sich zunächst aber kaum Fehler. Die Angriffsbemühungen der Blau-Weißen blieben dagegen überschaubar. Der Mannschaft von Selcuk Demir gelang es nicht, die Abwehrreihe des Gastgebers unter Druck zu setzen.

Dostlukspor Bottrop gegen BW Fuhlenbrock Dostlukspor Bottrop gegen BW Fuhlenbrock Am Dienstag standen sich an der Beckstraße die Teams von Dostlukspor Bottrop und BW Fuhlenbrock gegenüber. Foto: Felix Hoffmann

Die erste dicke Torchance hatte Dostlukspor in der 24. Spielminute. Nabil Mawas köpfte einen scharf getretenen Freistoß von Mahmud Alkadi an den Innenpfosten. Mittlerweile hatten sich die Hausherren ein spielerisches Übergewicht erarbeitet und setzten Fuhlenbrock unter Dauerstress. Nach 39 Minuten erzielte Dostlukspor dann die verdiente Führung. Marvin Drabnik foulte Joel Zander, den fälligen Elfmeter verwandelte Ramazan Akyüz.

BW Fuhlenbrock bemüht sich, bleibt aber ohne große Chancen

Nach dem Seitenwechsel waren Fuhlenbrocks Bemühungen um den Ausgleich spürbar, doch in der Offensive lief bei den Blau-Weißen nicht viel zusammen. „Unsere Aktionen waren immer zu langsam. Wir konnten keinen Druck aufbauen“, erkannte auch Trainer Selcuk Demir. Dostlukspor blieb konzentriert und erarbeitete sich weitere Möglichkeiten und bejubelte in der 60. Spielminute das 2:0. Nabil Mawas war nach einer Flanke aus kurzer Distanz mit einem Kopfball erfolgreich. „Das zweite Tor hat uns viel Sicherheit gegeben“, erkannte Sven Kottwitz, sein Team blieb in der Folge spielbestimmend und sorgte sieben Minten vor dem Ende für die Vorentscheidung. Faruk Dibekci ließ Fuhlenbrocks Keeper Marco Kappert keine Abwehrchance.

Durch den 3:0-Erfolg rückte Dostlukspor auf den siebten Tabellenplatz auf. „Ich denke der Sieg war verdient, wir waren heute die bessere Mannschaft“, kommentierte Sven Kottwitz. Selcuk Demir wollte ihm da nicht widersprechen: „Wir haben einfach schlecht gespielt. Punkt.“

Weiter geht es für Dostlukspor am Sonntag mit einem Auswärtsspiel beim VfR 08 Oberhausen, die Fuhlenbrocker empfangen um 15 Uhr ein Team, das Dostlukspor zuletzt mit 7:0 besiegte: den SuS 21 Oberhausen.

