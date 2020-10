Deutlich mit 0:5 mussten sich die Fußballer des VfL Grafenwald gegen den BV Horst-Süd zu Hause geschlagen geben. Es lief wenig zusammen bei den VfL-Youngsters in dieser Kreisliga-A-Partie. Viel Arbeit also für das Trainerteam Sven Koutcky und Ralf Lazar in den nächsten Tagen.

Was die Grafenwalder unbedingt vermeiden wollten, trat ein: bereits nach sechs Minuten klingelte es zum ersten Mal im Kasten von Marvin Cyrus. Tolga Öztürk verwandelt einen berechtigten Strafstoß, anschließend fanden die Wöller einfach nicht ins Spiel und mussten in der 35. Minute den zweiten Treffer hinnehmen.

Koutcky-Team fehlt auch der Mut

„Da lief nicht viel zusammen in Halbzeit eins“ so Koutcky, dem allerdings der Auftritt seiner Mannschaft in der zweiten Hälfte doch ein wenig Mut für die Zukunft machte: „Im zweiten Abschnitt haben wir besser agiert, aber in den entscheidenden Momenten fehlen einfach die letzte Konsequenz und wohl ein bisschen auch der Mut, die Dinge auf dem Platz in unsere Richtung zu drehen. Daran müssen wir weiter arbeiten.“

In den letzten zehn Minuten der Partie machten die Gelsenkirchener dann alles klar und ließen Tor auf Tor folgen. Da war nur noch wenig Widerstand bei den Wöllern auszumachen. „Das darf uns so nicht passieren, da hat mir die Laufbereitschaft gefehlt“, kommentiert der Trainer die Versäumnisse auf dem Platz.

„Gegen Rentfort muss es besser werden“

„Beim Auswärtsspiel gegen die zweite Mannschaft des BV Rentfort muss das besser werden. Das ist ein Gegner, bei dem wir punkten wollen, die Rentforter haben ebenfalls eine junge Mannschaft, sind Tabellennachbar, da gehen wir mit neuem Mut in das Spiel. Man darf nicht vergessen, dass wir viele junge Spieler in der Mannschaft haben, die frisch aus der A-Jugend kommen und die raue Luft der Kreisliga A noch nicht kennen. Aber es gibt keine Schonfrist, jetzt heißt es, die Zähne zusammenbeißen und die Fortschritte im Training auf dem Platz umsetzen.“

Die nächste Bewährungsprobe steigt für den VfL dann am kommenden Sonntag, wo den sechs aktuellen Punkten weitere hinzugefügt werden sollen.

Weitere Berichte über den Sport in Bottrop lesen Sie hier.