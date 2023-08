0:14 - Sportfreunde kommen in Sterkrade unter die Räder

Bottrop. Fuhlenbrocks Reserve erlebt in Osterfeld bei der 5:8-Niederlage ein skurriles Auswärtsspiel. Bittere Pleite für Welheimer Löwen bei TBO.

In der Kreisliga B fuhr Polonia Ebel am dritten Spieltag in Staffel 1 einen deutlichen Auswärtssieg ein. Derweil teilte der SV 1911 in einem torreichen Spiel die Punkte. Die Sportfreunde 08/21 gerieten in Sterkrade unter die Räder.

Spvgg. Sterkrade-Nord II – VfB Bottrop II 3:0. Für den Absteiger aus dem Jahnstadion gab es im Duell der Reserveteams in Oberhausen nichts zu holen. Die Nordler zogen schon in Halbzeit eins auf 2:0 davon und stellten im Schlussspurt den klaren Endstand her. Damit bleibt es für die Zweitvertretung vom VfB Bottrop vorerst bei einem Sieg.

Fünf Tore reichen Fuhlenbrock nicht

BV Osterfeld II – BW Fuhlenbrock II 8:5. Fünf Tore erzielt und dennoch verloren – die Reserve der Fuhlenbrocker erlebte in Osterfeld ein skurriles Auswärtsspiel. Mit 2:0 ging Blau-Weiß zunächst in Führung, doch der BVO glich noch vor der Pause aus. Danach legten die Osterfelder zum 4:2 vor und Fuhlenbrock zog zum 4:4 nach. Ab der 60. Minute zogen die Gastgeber schließlich entscheidend davon. Für BWF traf Paul Lippens doppelt, auch Selcuk Demir und Marvin Reuter waren erfolgreich.

Fortuna Bottrop II – Concordia Oberhausen 4:2. Mit einem erfolgreichen Heimspiel beschloss die Fortunen-Reserve den Spieltag. Die Elf von Reiner Wichert ging durch Batuhan Akyol und Joel Klose jeweils in Führung, zwei Mal glichen die Gäste aus. In der Schlussphase waren die Rheinbaben durch Maurice Riesner und Robert Dick aber nochmal erfolgreich, sodass für Fortuna der zweite Sieg heraussprang.

Post SV II – Polonia Ebel 1:6. Einen deutlichen Sieg fuhren die von Martin Jarczyk trainierten Ebeler im benachbarten Oberhausen ein. Die Polonia dominierte bei der Post-Reserve von Beginn an und kam durch Kacper Woldanski (3), Dmytro Lukashuk (2) und Szymon Kolodziej zu einem halben Dutzend Toren. Ihr Punktekonto stockten die Bottroper so auf sieben Zähler auf.

TB Oberhausen – Welheimer Löwen 5:3. Eine bittere Pleite kassierte die Elf von Ramazan Karakus beim TBO. Für den letztjährigen A-Kreisligisten waren fünf Gegentore am Ende zu viel. Daniel Galonska schoss die Löwen zur Pause in Führung, nach dem Wechsel drehten die Hausherren aber mächtig auf. Die Anschlusstreffer von Jeremy-Cem Pappenheimer und Levent Alacam blieben letztlich wertlos, zudem mussten die Welheimer in der Schlussphase eine Gelb-Rote Karte hinnehmen.

Offener Schlagabtausch in den Weywiesen

SV 1911 Bottrop – SG Osterfeld 4:4. Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich die Elfer und die Gäste der SGO in den Weywiesen. Dabei sahen die Bottroper in der Schlussphase bereits wie der glückliche Sieger aus, doch Osterfeld schockte das Team von Daniel Thiele mit einem Ausgleich in letzter Sekunde. Für 1911 trafen Mathias Placzek, Leon Delfs, Antonio Navarro und Marvin Jorewitz. Mit dem Remis holte der SV seinen ersten Saisonpunkt.

GA Sterkrade – Sportfreunde 08/21 14:0. Nichts zu holen gab es für die 08/21er beim Spitzenreiter aus Sterkrade. Der Aufstiegsfavorit aus Oberhausen zeigte den Sportfreunden ihre Grenzen auf: Schon in der ersten Minute zappelte das Leder im Netz, bis zum Pausenpfiff ließ Glück-Auf sieben weitere Tore folgen. Am Ende sollten die Sterkrader auf satte 14 Tore kommen.

