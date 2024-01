Am 6. und 7. Januar wird in der Dieter-Renz-Halle der neue Hallenstadtmeister ermittelt.

Hallenfußball Hallenstadtmeisterschaft in Bottrop: Was der Sieger abräumt

Bottrop. 2024 beginnt gleich mit einem Knaller, den Hallenstadtmeisterschaften. Hier gibt es den Spielplan zum Download aufs Handy und alle weiteren Infos

Die Freunde des Budenzaubers zählen die letzten Tage herunter. Am 6. und 7. Januar spielen Bottrops Fußballer in der Dieter-Renz-Halle den neuen Stadtmeister unter sich aus. Als Titelverteidiger geht der SV Rhenania Bottrop an den Start.

Michael Schmidt ist in Bottrop so etwas wie der „Mr. Hallenstadtmeisterschaft“. Der Bottroper ist zwar kein Mitglied im Vorstand der Sparte Fußball, bringt sich aber mit seinem Organisationstalent schon seit 2011 federführend ein. Mit dem Stand der Vorbereitungen ist Schmidt hochzufrieden: „Wir treffen uns schon seit Juni einmal im Monat, um Dinge abzusprechen und zu organisieren.“

Zum „harten Kern“ der Organisatoren gehören neben Schmidt viele Ehrenamtliche, die kleine und große Dinge übernehmen. Zu den treibenden Kräften gehören neben dem Spartenvorsitzenden Uwe Dahl beispielsweise Petra und Dirk Hillenbrandt von den Welheimer Löwen, Holger Czeranski und Uwe Bromkamp. „So ein Turnier macht viel Arbeit. Ein Einzelner wäre damit schnell überfordert“, so Schmidt.

Von der Arbeit des Organisations-Teams profitieren übrigens alle Mannschaften, die am Turnier teilnehmen. Denn der Gewinn der Veranstaltung wird am Ende durch 15 geteilt, der TSV Feldhausen bekommt auf den Cent den selben Anteil wie der VfB Bottrop. „Die Teilnahme zahlt sich für die Vereine immer aus. Sie müssen ja kaum etwas machen. Am Ende bekommen alle einen mittleren dreistelligen Betrag, über den sie verfügen können“, so Schmidt.

Die besten Mannschaften können ihren Profit sogar noch deutlich steigern: Alle Teams, die das Halbfinale erreichen, können sich über Sieg- und Platzierungsprämien freuen. „Die Prämien werden nicht aus dem Topf der Einnahmen gezahlt“, erklärt Schmidt und ergänzt: „Wir sind sehr froh, dass wir mit Chadi Hariri und seinem Ristorante Amanda einen treuen Sponsoren haben, der diese Summe aufbringt.“ Der Sieger darf sich auf 500 Euro freuen, der unterlegene Finalist bekommt 250. Der Drittplatzierte erhält 150 und der Vierte immerhin noch 100 Euro. Alle Teilnehmer der beiden Endspiele erhalten außerdem ein Fässchen Stauder.

Die Eintrittspreise für die Hallenstadtmeisterschaft 2024 bleiben unverändert. Eine Tageskarte kostet 5 Euro, der ermäßigte Eintritt für Jugendliche und Rentner beträgt 3 Euro.

Die Hallenstadtmeisterschaft beginnt am Samstag mit den Vorrundenspielen. Schon im Oktober wurden die drei Gruppen ausgelost. Dabei wurden die 15 teilnehmenden Vereine zunächst in drei Lostöpfe eingeteilt. Die drei Bottroper Bezirksligisten VfB Bottrop, Rhenania Bottrop und Fortuna Bottrop kamen in die Töpfe A bis C. Genauso wurde mit den A-Kreisligisten VfB Kirchhellen, VfL Grafenwald und BW Fuhlenbrock verfahren.

Herausgekommen sind bei der Auslosung drei Gruppen, die einen spannenden Verlauf versprechen. Losfee Ute Behrmann hat folgende Gruppen ermittelt:

Gruppe A

VfB Bottrop

VfL Grafenwald

Hobbyliga Bottrop

SV 1911 Bottrop

Sportfreund 08/21

Gruppe B

Fortuna Bottrop

VfB Kirchhellen

SV Vonderort

VfR Polonia Ebel

TSV Feldhausen

Gruppe C

Rhenania Bottrop

BW Fuhlenbrock

Dostlukspor Bottrop

Welheimer Löwen

FC Bottrop

Spielplan der Vorrunde am 6. Januar

Gruppe A

VfB Bottrop - VfL Grafenwald (10.00 Uhr)

Hobbyliga Bottrop - SV 1911 Bottrop (10.18 Uhr)

SF 08/21 Bottrop - VfB Bottrop (10.36 Uhr)

SV 1911 Bottrop - VfL Grafenwald (10.54 Uhr)

Hobbyliga Bottrop - SF 08/21 Bottrop (11.12 Uhr)

SV 1911 Bottrop - VfB Bottrop (11.30 Uhr)

VfL Grafenwald - SF 08/21 Bottrop (11.48 Uhr)

VfB Bottrop - Hobbyliga Bottrop (12.24 Uhr)

SF 08/21 Bottrop - SV 1911 Bottrop (13.00 Uhr)

VfL Grafenwald - Hobbyliga Bottrop (13.36 Uhr)

Gruppe B

Fortuna Bottrop - VfB Kirchhellen (12.06 Uhr)

SV Vonderort - VfR Polonia Ebel (12.42 Uhr)

TSV Feldhausen - Fortuna Bottrop (13.18 Uhr)

VfR Polonia Bottrop - VfB Kirchhellen (13.54 Uhr)

SV Vonderort - TSV Feldhausen (14.12 Uhr)

VfR Polonia Ebel - Fortuna Bottrop (14.30 Uhr)

VfB Kirchhellen - TSV Feldhausen (14.48 Uhr)

Fortuna Bottrop - SV Vonderort (15.24 Uhr)

TSV Feldhausen - VfR Polonia Ebel (16.00 Uhr)

VfB Kirchhellen - SV Vonderort (16.36 Uhr)

Gruppe C

Rhenania Bottrop - BW Fuhlenbrock (15.06 Uhr)

Dostlukspor Bottrop - FC Bottrop (15.42 Uhr)

Welheimer Löwen - Rhenania Bottrop (16.18 Uhr)

FC Bottrop - BW Fuhlenbrock (16.54 Uhr)

Dostlukspor Bottrop - Welheimer Löwen (17.12 Uhr)

FC Bottrop - Rhenania Bottrop (17.30 Uhr)

BW Fuhlenbrock - Welheimer Löwen (17.48 Uhr)

Rhenania Bottrop - Dostlukspor Bottrop (18.06 Uhr)

Welheimer Löwen - FC Bottrop (18.24 Uhr)

BW Fuhlenbrock - Dostlukspor Bottrop (18.42 Uhr)

Diesmal keine Hallenstadtmeisterschaft der Frauen

Eine Hallen-Stadtmeisterschaft der Frauen wird in diesem Jahr nicht von der Fachschaft Fußball ausgetragen. Die Begründung: Nachdem der VfB Bottrop seine Mannschaft schon in der vergangenen Saison aus dem Spielbetrieb zurückgezogen hat, sind nicht mehr genügend Teilnehmer vorhanden. Nebeneffekt: Die Stadtmeisterschaft kann kompakter an nur zwei Tagen ausgetragen werden.

Novum: Spiele werden live ins Internet übertragen

Erstmals in der Geschichte der Bottroper Hallenfußball-Stadtmeisterschaft werden alle Spiele durch das Organisationsteam und die WAZ live im Internet übertragen. Damit haben auch Urlauber, Erkrankte oder anderweitig Verhinderte die Möglichkeit, sich über den Verlauf des Budenzaubers zu informieren.

