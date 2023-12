Wattenscheid Drei Neuzugänge, vier Abgänge - nun soll noch ein Torwart kommen. Aber auch im Trainerteam des Oberliga-Schlusslichts tut sich was.

Die Oberliga-Fußballer der SG Wattenscheid 09 haben noch ein paar Tage frei, bevor Anfang Januar intensive Wochen und Monate beginnen, an deren Ende der Oberliga-Klassenerhalt stehen soll. Keine Weihnachtsferien macht dagegen die Sportliche Leitung: Drei Spieler hat die SGW offiziell schon verpflichtet, mindestens ein weiterer soll noch kommen.

Wie der Oberligist am Mittwochabend bekanntgab, stehen nun vier weitere Abgänge fest: Lars Holm, Ahmed Kulalic, Oluremi Martins Williams und Karoj Sindi verlassen die Lohrheide. Auch den Vertrag mit dem zuvor suspendierten Dennis Lerche hatte der Klub wie berichtet aufgelöst.

Besonders, dass Sindi unter den Abgängen ist, ist bemerkenswert - er war nämlich vor einem halben Jahr eigentlich vor allem auch als spielender Athletiktrainer gekommen, um den damaligen Cheftrainer Christian Britscho zu unterstützen. In den meisten Spielen blieb Sindi in der Co-Trainer-Rolle, fünfmal wurde er eingewechselt (einmal unter Britscho, viermal unter Engin Yavuzaslan).

Sindi ist der zweite Co-Trainer, der das Trainerteam verlässt; auch Timo Janczak hatte den Klub ja kurze Zeit nach Amtsantritt von Engin Yavuzaslan verlassen. Neuer Co-Trainer ist Christopher Pache, dazu hat Marvin Schurig die Rolle als verlängerter Arm des Trainer auf dem Platz.

Wattenscheid 09: Zwei Keeper gehen, einer soll kommen

Auch Martins Williams geht nach nur einem halben Jahr, der 30-jährige US-Amerikaner kam zwar mit Oberliga-Erfahrung aus Düsseldorf, sorgte aber selten für Stabilität. Er kam immerhin auf elf Einsätze, während Lars Holm und Ahmed Kulalic beide quasi gar nicht zum Zug kamen, wenn auch unglücklich.

Beide waren in der Saisonvorbereitung in einem Dreikampf um die Nummer eins. Kulalic verletzte sich aber an der Hand, Lars Holm hatte immer wieder Schienbeinbeschwerden - so stand erst Daniel Dudek im Tor, bevor die SGW dann noch Phil Lenuweit nachverpflichtete. Holm war vor der Saison extra aus Hannover ins Ruhrgebiet gezogen, um seine Chance in Wattenscheid zu suchen: Es blieb bei einem Einsatz im Westfalenpokal.

Die SGW ist im Gegenzug kurz davor, einen Torwart unter Vertrag zu nehmen - eine heiße Spur führt zu Niklas Lübcke. Er wäre nach Nico Thier und Umut Yildiz der dritte Neue vom Liga-Konkurrenten TuS Bövinghausen.

