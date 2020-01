Zwei neue Spieler und ein Abgang bei Concordia Wiemelhausen

Westfalenligist Concordia Wiemelhausen hat sich in der Winterpause gleich doppelt verstärkt, Leeroy-Djamal Mbenda und Dennis Adamczok wechseln an die Glücksburger Straße. Dafür verlässt Erik Ortmann den Verein und schließt sich dem Bezirksligisten SC Weitmar 45 an.

Mbenda trainiert schon seit zwei Monaten mit der Mannschaft. Der 20-Jährige hat große Teile seiner Jugend bei der SG Wattenscheid verbracht und versuchte anschließend sein Glück beim TuS Haltern, wo er für die U19 und die U23 auflief. Nun will sich der Rechtsverteidiger erstmals bei einem Seniorenteam beweisen. „Wir wollen ihm hier die Chance geben. Er ist groß, schnell und zweikampfstark“, sagt Concordias Sportlicher Leiter Uwe Gottschling.

Adamczok hat Regionalliga-Erfahrung

Der zweite neue Spieler hat deutlich mehr Erfahrung vorzuweisen. Adamczok kommt in seiner Laufbahn bislang auf 160 Spiele in der Westfalenliga und 14 in der Regionalliga-West. Nach Stationen bei Westfalia Herne, FC Kray, Mengede 08/20 und dem Lüner SV schnürte der zentrale Mittelfeldspieler zuletzt für Liga-Konkurrent TuS Sinsen die Schuhe. Beim 2:2 gegen die Concordia in der Hinrunde bereitete er beide Treffer vor, ansonsten lief die Spielzeit bislang für ihn nicht wie vorgestellt. Deswegen wagt der 26-Jährige nun den Neustart in Wiemelhausen.

„Wenn so ein Spieler auf dem Markt ist und man ihn bekommen kann, dann muss man zuschlagen. Die Chemie hat auch sofort gepasst. Er wird unserer Mannschaft weiterhelfen“, ist Gottschling überzeugt und blickt optimistisch auf die kommenden Monate. „Wir sind für die Rückrunde gut aufgestellt und wollen gut aus den Startlöchern kommen. Alle Positionen sind doppelt besetzt, jeder muss Gas geben.“

Ortmann kehrt zum SC Weitmar zurück

Erik Ortmann wäre durch die Verpflichtung von Adamczok auf der „Sechs“ in der Rangordnung noch weiter nach hinten gerückt. Der 21-Jährige war zuletzt ohnehin nur noch für die Reserve aufgelaufen und orientiert sich deswegen neu. Er kehrt zu seinem Jugendverein SC Weitmar 45 zurück.