Zurück aus Jamaika: Tatjana Pinto nun doch mit 100-Meter-Start

Wattenscheid. Tatjana Pinto hat sich mit Weltmeisterin Shelly-Ann Fraser vorbereitet – und hat nun doch grünes Licht für die Leichtathletik-DM in Kassel.

Tatjana Pinto meldet sich zurück: Die Top-Sprinterin, die am Sonntag 31 Jahre alt geworden ist, fehlte zwar noch am Dienstag am Wattenscheider Olympiastützpunkt, als ihr Verein zur traditionellen Pressekonferenz eingeladen hatte. Michael Huke, Manager des TV Wattenscheid 01, erklärte, dass Pinto erst am Dienstag nach Deutschland zurückkehre. Bei der DM in Kassel soll sie aber starten, präsentiert sich zum ersten Mal seit rund zehn Monaten in Deutschland.

Pintos Einzelstart bei den Deutschen Meisterschaften hatte noch auf der Kippe gestanden – noch bis vor einigen Tagen war Huke davon ausgegangen, dass seine Spitzensprinterin aufgrund von Knieproblemen nur in der Staffel zum Einsatz kommen würde. Die scheinen nun zumindest so weit ausgestanden, dass sie grünes Licht auch für den 100-Meter-Start hat.

Tatjana Pinto hat sich mit Shelly-Ann Fraser-Pryce in Jamaika vorbereitet

In welcher Form Pinto ist – darauf sind alle gespannt. Zuletzt war sie im vergangenen August ins WM-Halbfinale gelaufen. Mit der deutschen Sprintstaffel gewann sie WM-Bronze. Beim Heim-Europameistertitel der Staffel in München musste sie aber mit Problemen in der Kniekehle zuschauen. Auf die Hallensaison verzichtete sie, um sich gezielt auf diese Sommersaison vorzubereiten, und zwar mit der besten der Welt: Pinto trainierte in Kingston (Jamaika) gemeinsam mit Shelly-Ann Fraser-Pryce, zweimalige Olympia-Siegerin über 100 Meter und amtierende Weltmeisterin.

Alexandra Burghardt, Gina Luckenkemper, Tatjana Pinto und Rebekka Haase nach dem Gewinn der WM-Bronzemedaille in Eugene 2022. Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

In Kingston lief Pinto im April auch die 11,53 Sekunden, mit denen sie in der Meldeliste für Kassel steht, damit steht sie auf Rang 19 der deutschen Bestenliste. Bei der DM will Pinto natürlich schneller laufen. Mit der Bestzeit von 11,00 Sekunden, die sie 2016 lief, steht Pinto auf Rang acht der ewigen deutschen Bestenliste. Seit 2022 läuft sie für den TV Wattenscheid 01, wurde seitdem mehrfach von Verletzungen ausgebremst. Ihre Bestzeit im Wattenscheider Trikot: 11,24 Sekunden.

Für die Wattenscheider Staffel gemeldet sind neben Pinto noch Jolina Ernst, Monika Zapalska, Johanna Bechthold und Nicola Kondziella.

