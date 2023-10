Zum zweiten Mal: Bochumer Verein hat Nationalteam zu Gast

Lacrosse-Spielerinnen und Spieler der Bochum Isotopes auf der Platzanlage in Laer.

Bochum. In Nordamerika populär, in Deutschland noch wenig verbreitet: Der LFC Laer und seine Abteilung „Bochum Lacrosse“ wollen das aber ändern.

Seit rund drei Jahren liegt auf der Bezirkssportanlage an der Havkenscheider Straße in Bochum-Laer ein besonderer Untergrund: Auf dem Kunstrasen des LFC Laer sind nicht nur Fußball-Linien eingezeichnet, sondern auch die Linien fürs Lacrosse-Spiel, gelbe Viertelkreise ungefähr auf Höhe des Sechzehnmeterraums.

Am Sonntag, 8. Oktober, spielen die „Bochum Isotopes“ hier in der 2. Bundesliga ab 12 Uhr gegen Mainz. Und der Klub hat noch einiges vor: „Wir wollen dafür sorgen, dass Bochum seinen Platz auf der Lacrosse-Karte bekommt“, sagt Benedikt Zauder vom Lacrosse-Vorstand des LFC.

„Wir wollen zeigen, dass hier etwas passiert“, sagt Zauder. Deshalb ist zum Beispiel der Eintritt zum Zweitliga-Heimspiel natürlich frei. Am kommenden Wochenende ist der LFC dann schon zum zweiten Mal Gastgeber eines Entwicklungscamps für den erweiterten Nationalmannschafts-Kader – Lacrosse-Spielerinnen aus ganz Deutschland kommen dann nach Laer. Zuschauerinnen und Zuschauer sind ausdrücklich willkommen, eine Bochumerin ist allerdings nicht dabei (auch das Damenteam der Isotopes spielt in der 2. Bundesliga West).

Lacrosse in Bochum: Probetrainings für Kinder und Jugendliche

Der Sportplatz Havkenscheider Straße in Bochum-Laer - zu sehen sind an den Fußball-Strafräumen die gelben Lacrosse-Viertelkreise als Torraum. Foto: Michael Gustrau / Bochum Lacrosse

Das soll sich im besten Fall mal ändern, der Klub arbeitet am Aufbau einer Jugendabteilung: Immer montags gibt es ab 17 Uhr Probetrainings-Einheiten für Kinder und Jugendliche von acht bis 16 Jahren, auch im Hochschulsport hat Lacrosse einen festen Platz. 2022 wurden in Bochum die Deutschen Hochschulmeisterschaften ausgetragen.

Lacrosse-Spiel beim den adh-Open 2022 in Bochum. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

An der Uni liegen auch die Ursprünge der Bochumer Lacrosse-Sports: Seit 2014 wird hier Lacrosse gespielt. Seit einiger Zeit ist der ehemals eigenständige Verein eine Abteilung des LFC Laer: Von der Havkenscheider Straße aus will der Klub einerseits Bochum als Lacrosse-Standort etablieren, gleichzeitig natürlich auch den Sport in der Stadt selbst sichtbarer machen.

Lacrosse ist eine in Nordamerika sehr populäre, bei uns aber wenig verbreitete Mannschafts-Sportart, der deutsche Lacrosse-Verband zählt 59 Vereine. Lacrosse ist hart und schnell, es geht darum, mit einem Schläger, an dessen Ende ein Netz befestigt ist, einen kleinen Gummiball ins Tor zu befördern.

Kontakt zum Verein unter anderem via Instagram oder per Mail: jugend@bochum-lacrosse.de

