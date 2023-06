Zugänge, Vorbereitung: So plant Wattenscheid 09 die Oberliga

Vergangene Saison traf die SG Wattenscheid (hier Eduard Renke in der Grätsche) in der Vorbereitung auf den TuS Bövinghausen – nun geht es in der Liga gegen die Dortmunder.

Wattenscheid. Die SG Wattenscheid hat sich für die Oberliga entschieden – auf vielen Ebenen herrscht nun Klarheit. Umut Yildiz wechselt zu einem Konkurrenten.

Mit der Entscheidung, auf die Regionalliga-Chance zu verzichten, hat die SG Wattenscheid 09 Klarheit geschaffen, unabhängig vom weiteren, zeitlich nicht absehbaren Verlauf des Zulassungsverfahren für den 1. FC Düren.

Klarheit herrscht mit der Spielklasse natürlich auch über (fast alle) Gegner in der kommenden Saison. Zum Beispiel geht es gegen den TuS Bövinghausen mit Trainer Christian Knappmann – und Umut Yildiz (23). Der Wattenscheider Aufstiegsheld wollte nach dem Abstieg mit der SGW eigentlich lieber weiter in der Regionalliga spielen, hat jetzt aber in Dortmund zugesagt. Sein neuer Trainer Knappmann hatte schon von Yildiz geschwärmt, als er noch mit Westfalia Herne in der Oberliga ein Wattenscheider Konkurrent war.

Wattenscheid 09: Torwart kommt, Hoffnung auf Sindermann

Umut Yildiz wechselt zum TuS Bövinghausen und trifft kommende Saison wieder auf die SG Wattenscheid 09. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Ganz wichtig für Trainer Christian Britscho und Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo ist nun die Sicherheit in Sachen Kader- und Terminplanung. Britscho hat nach den Entscheidungen nun endlich einige Tage zum durchatmen. Mitte Juni wird er sein Team zu zwei Einheiten zusammenholen, in denen sich auch Probespieler zeigen können.

Kommen wird wohl der 23-jährige Torwart Lars Holm, sein bisheriger Klub Arminia Hannover meldete den Wechsel bereits als perfekt. Gesucht wird noch ein Linksverteidiger sowie wohl ein zentraler Mittelfeldspieler. Wattenscheid macht sich hier Hoffnungen, dass Tom Sindermann, Aufstiegsheld und einer der stärksten Akteure der vergangenen Saison, weiter für 09 aufläuft.

Vorbereitungsauftakt ist am 5. Juli. Trotz des Hin und Hers bezüglich der Spielklasse stehen auch fast alle Testspiele, sagt Britscho – nur für den vorletzten Test (30. Juli) suche er noch einen Gegner.

Kein Trainingslager für Wattenscheid 09

Das geplante und reservierte Trainingslager hatte der Klub aufgrund der Unklarheit allerdings storniert. Britscho: „Wir werden nicht aufhören, es zu versuchen – aber gerade haben wir nichts vereinbart, es sieht eher so aus, als ob es nichts wird.“ Der erste Oberliga-Spieltag ist am 13. August angesetzt. Die SGW könnte aber auch in einer Art Eröffnungsspiel am Freitagabend zuvor auflaufen – vielleicht in Bövinghausen? Partien mit Wattenscheider Beteiligung dürften jedenfalls zu den attraktivsten gehören.

Eine Frage ist noch offen – die Zahl der Spiele. Gegner Nummer 17 wäre der FC Brünninghausen, der Sonntag das Aufstiegsspiel der Westfalenliga-Vizemeister 2:0 gegen den SC Peckeloh gewann. Nicht ganz sicher ist, dass der FCB den Oberliga-Platz auch einnehmen darf: Der 1. FC Kaan-Marienborn hatte beim Rückzug aus der Regionalliga Formfehler gemacht und ist theoretisch noch Oberligist, will den Platz aber per Sonderantrag freigeben. Sonst würden wohl nur 17 Oberligisten spielen. Der Verband entscheidet diese Woche.

Alle Artikel zum Sport in Bochum und Wattenscheid finden Sie hier

News und Hintergründe zum VfL Bochum lesen Sie hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum