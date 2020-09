Zu viele Verletzte: Sparkassen Stars Bochum sagen Test ab

Felix Banobre, Trainer der VfL Sparkassen Stars Bochum, kann derzeit mit seinem Team nur trainieren. Das für Freitag geplante Testspiel in Schwelm musste der Zweitligist absagen.

Bochum. Auf dem Weg zum Saisonstart im Oktober wollten die Sparkassen Stars Bochum am Freitag gegen Liga-Kontrahent Schwelm testen. Daraus wird nichts.

Gut, dass es bis zum Saisonstart noch etwas Zeit ist. Erst Mitte Oktober geht es für die VfL Sparkassen Stars Bochum in der 2. Basketball-Bundesliga ProB los. Aktuell haben sie so große Personalprobleme, dass sie ihr Testspiel am Freitag (23.) bei den EN Baskets Schwelm kurzfristig absagen mussten.

Das Team von Trainer Felix Banobre plagen aktuell in der Vorbereitung auf die Saison akute Verletzungssorgen. Nach Elijah Allen (Aufbautraining nach Knieverletzung), Marius Behr (Adduktorenverletzung), Niklas Bilski (Fußverletzung) und Lamar Mallory (Fingerverletzung) steht seit Dienstagabend fest, dass auch Miki Servera am Freitag nicht hätte spielen können. Der Spanier, gerade erst verpflichtet, zog sich im Training einen Muskelfaserriss zu. Er fällt mindestens zwei Wochen aus.

Elijah Allen ist im Aufbautraining

„Unsere Verletztenliste ist leider aktuell sehr lang und durch die Verletzung von Miki leider noch weiter angewachsen“, sagte Sparkassen Stars-Geschäftsführer Tobias Steinert. „Elijah Allen befindet sich zwar wieder im Aufbautraining, aber ein Einsatz käme am Freitag noch zu früh. Um die Belastung für die gesunden Spieler nicht zu groß werden zu lassen, haben wir auf ein Testspiel am Wochenende verzichtet und hoffen, dass die Verletztenliste nun kürzer wird.“

Zwei Testspiele stehen noch aus: 4. Oktober: Bochum - Paderborn (17 Uhr); 10. Oktober: Bochum - Phönix Hagen (19 Uhr).