Zapalska in Bestform vor EM: „Nervös bin ich eigentlich nie“

Istanbul. Hürdensprinterin Monika Zapalska wurde mit Bestzeit Deutsche Meisterin. Bei der Hallen-EM setzt sie auf ihr Training und ihre mentale Stärke.

Es ist der Tag vor dem Abflug zu den Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften in Istanbul. Aber Monika Zapalska bleibt cool. „Nervös bin ich eigentlich nie“, sagt die 28-Jährige, die sich ein Jahr nach ihrer Rückkehr zum TV Wattenscheid 01 in der Form ihres Lebens befindet.

Erst vor zwei Wochen holte sich die Hürdenläuferin bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in Dortmund den Titel. Zapalska sicherte sich mit 8,10 Sekunden über die 60 Meter Hürden nicht nur ihren ersten nationalen Solo-Titel, sondern auch eine neue persönliche Bestleistung.

Die neue Bestzeit schien die Hürdensprinterin nicht zu überraschen: „Ich habe mich beim Training gut gefühlt und hatte zum Glück keine Verletzungen.“ Schon im Training hatte sie neue Bestzeiten im Sprint und gute Kraftwerte. „Ich bin auch mental stärker geworden“, sagt Monika Zapalska. Früher sei sie oft unsicher gewesen. Heute weiß sie: „Das war unnötig. Wenn es beim Training klappt, warum sollte es dann nicht im Wettkampf klappen?“

Leichtathletik-Hallen-EM in Istanbul: Zapalska will ins Halbfinale

Monika Zapalska nach ihrem Titelgewinn bei der Deutschen Meisterschaft in Dortmund vor zwei Wochen. Foto: Gladys Chai von der Laage / dpa

Das Ziel der Hürdenläuferin bei der EM ist das Halbfinale. „Die persönliche Bestleitung kann man noch ein bisschen hochschrauben, um ein paar Hundertstel oder vielleicht sogar ein Zehntel. Hauptsächlich geht es mir aber um das Halbfinale“, sagt Zapalska.

Für Zapalska zahlt sich die Rückkehr nach Wattenscheid aus. „Als Athlet braucht man viel Unterstützung“, sagt sie. Die bekommt sie beim TV Wattenscheid, von Physiotherapie bis hin zu guten Anlagen ist alles dabei. Die Hürdenläuferin hält ihre Rückkehr nach Wattenscheid im vergangenen Jahr für eine „sehr gute Entscheidung. Dank der guten Vorbereitung macht es für Zapalska keinen großen Unterschied, ob sie die 100-Meter-Hürden draußen oder die 60-Meter-Hürden in der Halle läuft.

„Ich laufe beides gerne“, sagt sie. Generell könne beim Hürdenlaufen aber viel passieren und oft seien Hundertstel entscheidend. „Die 60-Meter-Hürden sind deutlich kürzer, da muss von vorne bis hinten alles passen“, erklärt Zapalska. „Bei den 100 Metern kann man hinten raus noch was rausholen.“

Auf die EM hat sich die Hürdenläuferin ähnlich vorbereitet wie auf die DM. Vier Tage vor dem Start in Istanbul gab es ein Abschlusstraining mit den Hürden und kurzen, schnellen Übungen. Mit einem Krafttraining am Donnerstag werden die Muskeln aktiviert, bevor einen Tag vor dem Lauf ein kurzes Auftakttraining ansteht. Zapalska startet am Samstag um 10.35 Uhr Ortszeit (8.35 deutscher Zeit). Das Halbfinale ist am Tag darauf um 10.55 Uhr (8.55). Das Finale steigt um 20.55 Uhr (18.55) am Sonntag. Einen Livestream gibt es auf AllAthletics.TV.

Die EM ist für Zapalska gleichzeitig Höhepunkt und Abschluss der Hallensaison. Danach hat sie dann erstmal eine „lockere Woche“, auf die das Aufbautraining für den Sommer folgt.

