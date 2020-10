WNBL: Team mit Spielerinnen aus Hagen und Bochum ist dabei

Bochum. Unter den Namen Basket Girls Ruhr spielen Spielerinnen aus Bochum und Hagen zusammen. Für sie stand die Quali für die höchste deutsche Liga an.

Für das Pro-B-Team der VfL Sparkassen Stars Bochum ist Raphael Bals nicht mehr aktiv. Er ist dem Verein aber als Trainer erhalten geblieben. Zusammen mit Uli Overhoff und Martin Schwarz sowie Markus Neuhaus und Rainer Overhage trainiert er das WNBL-Team des Vereins, die Basket Girls Ruhr. Das ist eine Spielgemeinschaft von Spielerinnen der Astro Stars Bochum und des TSV Hagen 1860. Für sie stand die Qualifikation für die Jugendbundesligasaison an.

Die war in diesem Jahr besonders schwierig, da sich deutschlandweit elf Teams für nur vier Plätze beworben hatten. Der Deutsche Basketball-Bund setzte daher gleich zwei Quali-Runden an. Beim ersten Turnier in Dillingen ging es neben den gastgebenden Saar-Mosel Diamonds auch gegen Eintracht Frankfurt und New Basket Oberhausen. Gegen Oberhausen gab es eine Niederlage, daher mussten danach zwei Siege her. Gegen die Diamonds gab es einen 98:40 Sieg, gegen Frankfurt ein 61:52 nach Verlängerung.

Die zweite Runde fand in Stuttgart statt. Regio Stuttgart als Gastgeber und das Team vom TV 48 Schwabach waren die Gegner. Nur zwei von den drei Teams konnten sich qualifizieren. Nach einem 87:60 gegen Schwabach war die Qualifikation geschafft: die Basket Ruhr Girls sind in der Bundesliga.

Im ersten Saisonspiel geht es am Sonntag (11.) um 16 Uhr in der Rundsporthalle gleich wieder gegen die New Baskets Oberhausen.

Basket Girls Ruhr: Jill Kortenacker, Jette Rath, Lilli Mooshage, Sedef Incereis, Frida Neuhaus, Charlotte Behr, Johanna Mooshage, Anna Schwarz, Kristina Kahlbaum, Helena Birtner, Vaiva Virakaite, Maya Backhove, Hannah Krenz, Maya Scholz, Saskia Czerkawski, Jordis Schlüter