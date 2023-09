WM-Triumph: Sparkassen Stars Bochum setzen auf neuen Boom

Bochum. Deutschland ist Weltmeister – Zweitligist VfL Sparkassen Stars hofft auf einen Boom. „Die Hallen werden voller“, meint Geschäftsführer Steinert.

Tobias Steinert ist Basketballer durch und durch. Der Geschäftsführer des ProA-Zweitligisten VfL Sparkassen Stars Bochum war auch am Tag nach dem WM-Triumph der deutschen Nationalmannschaft noch im siebten Himmel. „Das war ein Riesen-Meilenstein für den deutschen Basketball“, schwärmte er. Nach dem Finalsieg gegen Serbien „hatte ich Freudentränen in den Augen.“

Ein Teamevent gab es am Freitag, beim schon jetzt legendären Halbfinal-Sieg gegen die USA. Die Importspieler des VfL sahen bei Headcoach Felix Banobre das Aus ihrer Landsleute, die deutschen Spieler brachen vor dem TV-Gerät von Center Kilian Dietz in Jubel aus.

Kinder und Jugendliche wollen vielleicht wie Dennis Schröder oder Andi Obst werden

Der WM-Sieg soll auch die VfL-Stars, die Ligen, den Basketball in Deutschland weiter beflügeln. In der Jugend etwa: „Ich hoffe, dass noch mehr Kinder und Jugendliche so werden wollen wie Dennis Schröder, Andi Obst oder Franz Wagner“, sagt Steinert – und hält das auch für realistisch. „Wenn eine Nationalmannschaft jenseits des Fußballs, etwa im Handball oder nun Basketball, erfolgreich ist, löst das in den Sportarten einen Push aus in der Aufmerksamkeit. Es steigert die Begeisterung.“

Steinert: Die Hallen werden voller in den Bundesligen

Auch bei den Großen – und ihren Fans. „Ich denke, dass die Hallen in den Bundesligen voller werden“, meint Steinert. Bereits der dritte Platz bei der EM 2022 habe sich positiv ausgewirkt, „das war spürbar“, so der Geschäftsführer. In Bochum konkret: 1500 Fans passen maximal in die Rundsporthalle. Dreimal war sie in der Vorsaison ausverkauft, dreimal fast ausverkauft (Restkarten: 20).

Der Zuschauerschnitt lag trotz schwieriger, im Ergebnis schwacher Hinrunde und dank famoser Rückserie bei rund 1000 - ein Rekordwert für Bochum. „Darauf wollen wir aufbauen und den Schnitt natürlich gerne steigern“, so Steinert. Erster Erfolg: Bereits jetzt hat der Klub erstmals mehr als 100 Dauerkarten verkauft.

Vorverkauf für Liga-Start der Stars startet nächste Woche

Fast direkt nach dem WM-Sieg bekam Steinert schon ein paar Mails von Fans, die nach dem Kartenvorverkauf für das erste Heimspiel der ProA-Saison fragten. Das steigt am Freitag, 29. September (20 Uhr) in der Rundsporthalle gegen die Nürnberg Falcons – der Vorverkauf startet nächste Woche. Was den Zuspruch zudem steigern könnte, sind natürlich gute Auftritte der Stars – und der Klang der Gegner. „Für mich ist das die stärkste Pro A aller Zeiten“, sagt Steinert unter anderem mit Blick auf die Absteiger aus den Basketball-Traditionsstädten Frankfurt und Bayreuth.

Bis dahin hat Headcoach Banobre „noch viel Arbeit“ vor sich, sieht sein Team in der Vorbereitung aber auf einem guten Weg. Im vierten Testspiel gab es am Samstag einen 96:86-Erfolg gegen Ligakonkurrent Gartenzaun 24 Paderborn. Steinert: „Die Jungs wachsen zusammen.“ Das nächste Testspiel steigt am kommenden Freitag, 15. September, in eigener Halle gegen die Artland Dragons (19.30 Uhr).

Bochums Therapeut Holger Just ist Weltmeister

Und die Profis der Stars werden ja bald vielleicht noch fitter: Denn Bochum begrüßt ja einen Weltmeister aus den eigenen Reihen. Der Leitende Therapeut der VfL-Sparkassen-Stars, Holger Just, war erstmals bei einer WM als Physiotherapeut fürs deutsche Team aktiv. „Jetzt“, freut sich Steinert, „bringt er eine Goldmedaille mit.“ Wann Holger Just wieder in Bochum landet, ist zur Stunde noch offen. Ein gebührender Empfang ist ihm sicher.

