„Wird spektakulär“: Erstes NRW-Duell für Sparkassen Stars – was Fans wissen müssen

Auf die Unterstützung des Publikums setzen die VfL Sparkassen Stars auch im Heimspiel gegen die Uni Baskets Münster am Freitagabend in der Rundsporthalle.

Bochum. Am Freitagabend wird es voll und laut in der Rundsporthalle – hoffen die Sparkassen Stars und die Uni Baskets Münster. Die wichtigsten Infos.

Die Basketball-Heimspiele der VfL Sparkassen Stars Bochum in der 2. Basketball-Bundesliga bieten große Show und spektakulären Sport. Mehr als tausend Fans kommen regelmäßig in die Rundsporthalle –auch am Freitag wird es wieder voll, wenn das erste NRW-Duell der Saison ansteht: Die Uni Baskets Münster kommen. Ein Spiel, das nicht nur sportlich einiges verspricht. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Was für ein Spiel erwarten die Teams?

Für beide ist es eine schwierige Ausgangslage – denn beide Mannschaften sind mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet. Münster verlor gegen Phoenix Hagen und die Frankfurt Skyliners, Bochum gegen Nürnberg und in Dresden. In beiden Spielen war die Bochumer Dreierquote sowie die Zahl der Rebounds nicht gut genug. Headcoach Felix Banobre nahm beide Niederlagen auf seine Kappe. Auch Münster spielte noch nicht konstant, leistete sich wie der VfL zu viele Schwächephasen.

Volle Tribüne bei den VfL Sparkassen Stars – auch im Ticketvorverkauf gegen Münster sind viele Plätze schon vergriffen. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Bochum steht schon unter einem gewissen Druck zu punkten, aber auch die Gäste haben einiges vor. Münster-Center Jonas Weitzel sagt: „Ich hoffe, dass es in Bochum auf jeden Fall voll wird, viele Leute aus Münster mit nach Bochum kommen. In dem Spiel wird es auf jeden Fall heiß hergehen. Bochum spielt superschnell, wir spielen superschnell. Das wird spektakulär.“

Wie viele Tickets gibt es noch?

Die Sparkassen Stars Bochum rechnen wieder mit mehr als tausend Fans, es könnte sogar sein, dass die Halle ausverkauft wird. „Der Vorverkauf läuft gut, sogar ein bisschen besser als gegen Nürnberg“, verrät Geschäftsführer Tobias Steinert. Am ersten Spieltag waren abgesehen vom Gästebereich nicht viele Plätze in der Halle frei, die Stimmung war gut. Aus Münster dürften dazu deutlich mehr Gästefans kommen als aus Nürnberg. Die Stimmung dürfte noch besser werden. Stand Dienstagvormittag, drei Tage vor dem Spiel, sind zwar noch ausreichend Karten zu haben – die besten Plätze unten am Court und auf der Tribüne auf Höhe der Mittellinie sind aber fast vergriffen.

Steinert empfiehlt allen Fans, den Vorverkauf zu nutzen, das gilt grundsätzlich für jedes Spiel, gerade aber diese Woche. Nicht nur aufgrund des NRW-Duells, sondern auch, weil in der Fußball-Bundesliga keine Spiele stattfinden – dann ist das Interesse am Basketball erfahrungsgemäß noch einmal etwas größer. Und wenn im November Phoenix Hagen mit seinen reisefreudigen Fans kommt, wird die Halle voraussichtlich wieder schnell ausverkauft sein.

Welche Rolle spielt die Stimmung für die Mannschaft?

Grundsätzlich keine große – die Unterstützung kann aber wichtig werden, erklärt Tobias Steinert. „Gerade wenn es nicht läuft, tut es der Mannschaft gut, den Support zu spüren“, erklärte er, warum er sich nach den beiden Niederlagen zum Start auf das Heimspiel freut. In den ersten Spielen klagten die Bochumer darüber, dass ihnen die „Energie“ gefehlt habe. Die komme zwar nicht automatisch, betont Steinert, die müsse man sich auch im Training erarbeiten. „Aber in Dresden in fremder Halle zu spielen, das war auch nicht gerade dankbar.“

Am ersten Spieltag wurden die Bochumer Fans für ihre Unterstützung nicht belohnt. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Wie sehr die Atmosphäre einen Spielverlauf verstärken kann, haben die Bochumer gerade in der vergangenen Rückrunde gesehen, als das Team um den spektakulären TJ Crockett das Publikum verzauberte und sich mehrfach in einen Rausch spielte. So weit ist die aktuelle, neu zusammengestellte Bochumer Mannschaft noch nicht. Vielleicht ist das Spiel gegen Münster der perfekte Zeitpunkt dafür, das zu ändern: In der vergangenen Saison holte Bochum in der zweiten Hälfte einen 20-Punkte-Rückstand auf, verlor allerdings in der Verlängerung. Trainer Felix Banobre staunte: „Das war eins der lautesten Spiele hier.“

Gibt es eine Rivalität zwischen Münster und Bochum?

Die Uni Baskets Münster und die Sparkassen Stars Bochum kennen sich noch aus gemeinsamen Pro-B-Zeiten gut. Bochum schaffte den Aufstieg 2021 mit einem Sieg über die Münsteraner, die ein Jahr später folgten. Die beiden Duelle in der vergangenen Saison waren jeweils sehr spannend – das Hinspiel verloren die Sparkassen Stars wie erwähnt nach Verlängerung. Im Rückspiel führten sie lange, verloren aber in der Schlussminute mit 77:80.

