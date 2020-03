Wiemelhausen verliert trotz Überzahl gegen BSV Schüren

Zu Hause hat Fußball-Westfalenligist Concordia Wiemelhausen im neuen Jahr noch nicht den richtigen Dreh gefunden. Auch im zweiten Anlauf enttäuschte die Concordia vor eigenem Publikum. Gegen den BSV Schüren gab es eine 0:1 (0:0)-Niederlage. Mit zwei Auswärtssiegen im Rücken wollten die Bochumer eigentlich mit breiter Brust auftreten. Stattdessen mussten sie trotz rund einer Stunde in Überzahl am Ende die Punkte abgeben.

„Ich bin unglaublich bedient und enttäuscht. Ich hatte nach unseren beiden Auswärtssiegen damit gerechnet, dass wir ein ganz anderes Gesicht zeigen. Wir waren zu langsam, zu behäbig und spielerisch nicht in der Lage, in Überzahl die Punkte zu Hause zu behalten“, sagte Trainer Jürgen Heipertz.

Hartes Einsteigen gegen Fabrizio Leone

Die Wiemelhauser spielten nach einem harten Einsteigen auf der Höhe der Mittellinie gegen Fabrizio Leone ab der 23. Minute in Überzahl. Leone wurde voll am Schienbein getroffen, konnte nach einer kurzen Behandlung aber weitermachen. Danach hatte die Concordia mehr vom Spiel und erarbeitete sich durchaus ihre Chancen. Im letzten Drittel offenbarten die Bochumer jedoch ihre Schwächen. „Wir konnten uns einfach nicht durchsetzen, vieles war zu ungenau“, sagt Heipertz.

Ganz anders sah es bei Schüren aus. Vor allem Kamil Bednarksi war nicht in den Griff zu bekommen. Der Torjäger nutzte seine dritte Chance zum 1:0 in der Schlussphase der Partie. „So einem Mann dürfen wir nicht drei Möglichkeiten geben. Wir waren auch nicht aggressiv genug in den Zweikämpfen“, sagte Heipertz, dessen Team sich nochmal aufbäumte, aber nicht mehr durchkam: „Es war diesmal von vorne bis hinten nicht gut. Wir haben das Spiel berechtigt verloren. Der Gegner hat mehr aus seinen Möglichkeiten gemacht.“

Wiemelhausen: T. Schmidt – Kern (85. Yeboah), C. Schmidt, Nkam, Leone – Strohmann, Stahmer – Hupka (67. Schwindt), Adamczok (67. Franke), Gumpert (46. Scherff) – KadiuBes. Vorkommnisse: Rote Karte gegen Schürens Leeroy Boatey (23.)

Tor: 0:1 Bednarski (78.)