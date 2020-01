Bochum. Am 9. Februar beginnt die zweite Saisonhälfte der Amateurfußballer. Auch die Bochumer Vereine nutzen die Zeit bis dahin für zahlreiche Testspiele.

Wiemelhausen und Hordel absolvieren zahlreiche Testspiele

An den kommenden Wochenenden bestimmt der Hallenfußball die Planungen der Bochumer Fußballer. Am Wochenende 11. und 12. Januar werden die Vorrundenturniere gespielt, das Wochenende drauf steht die Finalrunde an. Noch etwas wichtiger als die Spiele in der Halle sind für die Teams die regulären Meisterschaftsrunden. Die Vorbereitung darauf beginnt quasi mit Abpfiff des letzten Spiels in der Halle.

Am 9. Februar nehmen die Amateurfußballer ihren Spielbetrieb wieder auf. In der Westfalenliga muss Concordia Wiemelhausen dann zum Drittletzten FSV Gerlingen, die DJK TuS Hordel erwartet den Tabellenzwölften FC Iserlohn.

Vier Testspiele für Wiemelhausen

Mit vier Spielen will Wiemelhausens Trainer Jürgen Heipertz sein Team auf die zweite Saisonhälfte einstimmen. Am 26. Januar geht es in Stiepel gegen RW Stiepel (15 Uhr), am 28. Januar auf eigenem Platz gegen ETB SW Essen, am 2. Februar erneut daheim gegen den FC Remscheid und schließlich am 4. Februar daheim gegen Ratingen 04/19.

Die Hordeler sind da etwas zurückhaltender. Sie spielen dagegen bereits am 10. Januar bei der Spvgg Horsthausen (19 Uhr). Mit dem Spiel gegen den FC Iserlohn startet das Team von Trainer Holger Wortmann am 9. Februar in die Saison. Vor dem zweiten Meisterschaftsspiel im neuen Jahr gegen Westfalia Wickede gibt es dann jedoch noch am 16. Februar einen Test gegen Borussia Dröschede.

Vier Testspiele für DJK Wattenscheid

Landesligist DJK Wattenscheid absolviert ebenfalls vier Testspiele. Am 16. Januar gegen den VfB Günnigfeld, am 23. Januar gegen den TuS Harpen, am 26. Januar gegen SW Wattenscheid und schließlich am 2. Februar gegen die Sportfreunde Wanne-Eickel. Erster Gegner in der Meisterschaft ist Westfalia Langenbochum.