Bochum. Nach dem 0:4 in der Hinrunde beim SV Hohenlimburg will Concordia Wiemelhausen Revanche. Mit einem Sieg wäre eine guter Sprung möglich.

Dem Rückrunden-Start machte in der vergangenen Wochenende das Sturmtief „Sabine“ einen Strich durch die Rechnung. Am Sonntag (15 Uhr) stehen die Chancen gut, dass es für die Concordia in der Westfalenliga wieder losgeht. Die Wiemelhauser jedenfalls sind heiß darauf, wieder auf Punktejagd zu gehen. Es könnten drei wichtige Zähler werden: Gegner an der Glücksburger Straße ist der direkte Tabellennachbar SV Hohenlimburg – und mit dem haben die Concorden noch eine Rechnung offen.

0:4 im Hinspiel: Der Stachel der Enttäuschung sitzt immer noch tief

In Hagen-Hohenlimburg machte Wiemelhausen sein schlechtestes Spiel der Hinrunde, ging mit 0:4 unter. „Der Stachel sitzt noch tief, das war damals ein erschreckend schwaches Spiel. Keiner hat seine Leistung abgerufen, wir wurden vorgeführt“, sagt Trainer Jürgen Heipertz, der nach dieser Saison aufhört bei Wiemelhausen. „Von daher haben wir uns viel vorgenommen. Wir wollen zeigen, dass wir hier in Bochum auch guten und erfolgreichen Fußball spielen können.“

Neben dem psychologischen Effekt würde durch einen Sieg auch ein kleiner Satz in der Tabelle gelingen. Hohenlimburg steht auf Platz sechs direkt vor der Concordia, im besten Falle wäre ein Sprung auf Rang fünf möglich. „Wir wollen mit aller Macht einen guten Start ins neue Jahr haben und werden von der ersten Minute an engagiert auf dem Platz sein“, kündigt Heipertz an. „Wir dürfen nur nicht den Fehler machen, ins offene Messer zu laufen. Wir müssen mit vollem Herzblut, aber auch mit Geduld und taktisch clever agieren.“

Bis auf Costanzino und Wartala sind alle Spieler fit

In erster Linie will die Concordia hinten gut stehen, darauf – und auf der Chancenverwertung – lag auch in der Vorbereitung der Fokus. Die zusätzliche Trainingswoche hat das Team genutzt, um die Schwächen weiter auszumerzen. „Wir haben die Dinge weiter forciert und die Jungs sind heiß. Ich bin zuversichtlich für den Ligastart, wir wollen die Punkte hier behalten“, so Heipertz, der bis auf die Langzeitverletzten Marco Costanzino und Henning Wartala alle Mann an Bord hat.

Einen Nachholtermin für das ausgefallene Spiel beim FSV Gerlingen gibt es übrigens noch nicht. Angepeilt ist aber das Karnevalswochenende.