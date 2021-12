Wiemelhausen erarbeitet sich durch spätes Tor einen Punkt

Sebastian Michalsky (Nr. 31) kam mit Concordia Wiemelhausen in der Fußball-Westfalenliga gegen den BSV Schüren zu einem 2:2.

Bochum. Gegen den BSV Schüren lagen Concordia Wiemelhausen lange zurück. Erst spät schaffte das Team in der Westfalenliga noch den Ausgleich.

Es war ein hartes Stück Arbeit, das Concordia Wiemelhausen in der Westfalenliga leisten musste, um zumindest einen Punkt an der Glücksburger Straße zu behalten. In der Nachspielzeit sicherte Leon Franke der Elf von Trainer Jens Grembowietz gegen BSV Schüren zumindest das 2:2 (1:1)-Unentschieden.

Wiemelhausens Coach tat sich schwer mit einer Einschätzung des Spiels und des Ergebnisses. „Wenn man wie wir in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielt, müsste man sich eigentlich freuen. Aber davon spüre ich gerade gar nichts. Wir haben kein gutes Spiel gemacht“, so Grembowietz.

Eher Enttäuschung machte sich breit. Enttäuschung über zwei verschenkte Punkte einerseits und über eine weitestgehend schwache Leistung seiner Mannschaft andererseits. Speziell vor der Pause waren die Concorden überhaupt nicht im Spiel. „Wir waren nicht gallig, nicht präsent in den Zweikämpfen“, bemängelte Grembowietz die Spielweise seine Mannschaft: „Das war eher so nach dem Motto kommst du heute nicht, kommst du morgen!“

Wiemelhausen hat auf den Rückstand eine Antwort

Auf den Führungstreffer für Schüren hatte Wiemelhausen immerhin postwendend die passende Antwort parat. Nach Flanke von Julian Dirks schmetterte Leon Franke das Leder per Seitfallzieher in die Maschen. „Ein extrem sehenswerter Treffer, ein Tor des Monats“, fand nicht nur Grembowietz.

Nach einem intensiven Pausengespräch wollte Wiemelhausen fehlerfreier durch die zweite Halbzeit marschieren. Ein Vorhaben, das nach wenigen Sekunden aber wieder Makulatur war. Ein dicker Patzer auf der linken Abwehrseite und Schüren durfte die erneute Führung bejubeln.

Nach gut einer Stunde hatte Wiemelhausen den Spielfaden dann aber gefunden, beherrschte nun das Match, aber nicht das Toreschießen. Trotz vieler klarer Möglichkeiten dauerte es bis in die Nachspielzeit hinein, ehe erneut Leon Franke die Lücke zum 2:2 fand. Diesmal traf er mit einer Volleyabnahme von der Strafraumgrenze ins Schwarze.

Wiemelhausen hätte das Match anschließend sogar noch gewinnen können, wenn der Schiedsrichter wenige Sekunden später ein klares Handspiel im Strafraum auch mit Elfmeter geahndet hätte. „Jeder auf der Anlage hat das glasklare Handspiel gesehen. Sogar Schürens Coach Arthur Matlik hat dies in der Pressekonferenz bestätigt. Die Entscheidung war eine Frechheit“, ärgerte sich Grembowietz.

Concordia Wiemelhausen: Roll – Dirks, Tüysüz, Fechner, Rios – Aksu (55. Haarmann), Michalsky – Wolters, Franke (92. Kern) – Amediek, Karagüzel (55. Fenu)

Tore: 0:1 (17.), 1:1 (18.) Franke, 1:2 (47.), 2:2 (90.+2) Franke

Gelb-Rote Karte: wiederholtes Foulspiel eines Schüreners (90.+4).