Westfalenpokal-Auslosung: Diese 64 Mannschaften sind dabei

Preußen Münster und die SG Wattenscheid 09 standen sich in der vergangenen Saison dreimal gegenüber, alle drei Aufeinandertreffen in der Regionalliga und im Westfalenpokal gewann Münster – das Spiel in Wattenscheid war aber ein knappes wie denkwürdiges 5:4 (hier Marvin Schurig gegen Shaibou Oubeyapwa).