Westfalenligist DJK TuS Hordel testet erstmals wieder

Bochum. Die DJK Hordel testet wieder. Weitmar 45 und FC Altenbochum sind die Gegner. Nach vier Monaten ohne Spiel scharren die Hordeler mit den Hufen.

Die Trikots liegen schon bereit: Am Donnerstag steht für den Fußball-Westfalenligisten DJK TuS Hordel das erste Spiel seit Anfang März an. „Es wird ja auch langsam Zeit, dass es wieder losgeht. Wir scharren schon mit den Hufen“, sagt Trainer Holger Wortmann. Im Test beim SC Weitmar 45 ist am Donnerstag um 19.30 Uhr Anstoß (Hasenkampstraße 9).

Am Sonntag legen die Hordeler gleich gegen den nächsten Bezirksligisten nach, um 16 Uhr geht es gegen den FC Altenbochum (Am Pappelbusch).„Das soll für uns nur ein erster Auftakt werden, um zu schauen, was die Pause mit den Jungs gemacht hat“, sagt Wortmann, der möglichst allen Spielern Einsatzzeit geben will. Denn schließlich brennen alle darauf, wieder vor den Ball zu treten.

Seit drei Wochen im Mannschaftstraining

Seit drei Wochen sind die Hordeler im Mannschaftstraining, nachdem zuvor nur individuell oder in Kleingruppen Einheiten abgehalten worden waren. Die Eindrücke sind positiv. „Ich bin bislang sehr zufrieden, es läuft gut an“, sagt Wortmann, ohne allerdings die Latte zu hoch anzusetzen: „Momentan geht es eher darum, wieder locker reinzukommen nach der langen Pause. Wir müssen die Einheiten vernünftig dosieren. Die Jungs gehen im Training zwar voller Ehrgeiz ran, aber ich muss sie da eher bremsen und schauen, dass sie nicht überpacen.“

Auch deswegen legen die Hordeler nach dem Test am Sonntag eine kleine Pause ein. Eine Woche gibt es zum Durchschnaufen. „Danach startet der intensive Teil der Vorbereitung. Da werden wir auch ausschließlich gegen Oberligisten testen“, sagt Wortmann. Doch erst einmal haben die Hordeler die Testspiele gegen Weitmar und Altenbochum vor Augen. Dann können auch die Zugänge erstmals in einem Spiel mitmischen.

Lob für die neuen Spieler

David Yeboah, Nico Stemmermann, Lukas Opiola, Ridvan Balci und Jeff Gyasi sind neu im Team. „Sie haben sich nahtlos bei uns eingefügt“, sagt der Trainer, der ebenso die vier Spieler aus der U19 lobt, die bei der ersten Mannschaft mittrainieren. „Die machen sich richtig gut. Aber ich kann niemanden hervorheben. Es macht momentan einfach allgemein viel Spaß, beim Training zuzuschauen.“