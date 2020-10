VfL Bochum II – Herforder SV 1:1 (1:0). Einen Punkt holte das Westfalenliga-Team des VfL Bochum, was VfL-Koordinator Willi Wernick mit Blick auf die gesamten 90 Minuten als leistungsgerecht bewertete. In der ersten Halbzeit lief es zunächst nach Geschmack der Bochumerinnen, Kapitänin Deborah Diekmann brachte ihre Farben gleich nach zwölf Minuten mit 1:0 in Führung.

„Im Laufe der Spielzeit kippte das Spiel aber zu Gunsten von Herford“, sagte Wernick. Dennoch nahmen die VfL-Frauen ihre Führung mit in die Pause, auch weil Torhüterin Tina Lingsch ihren Kasten sauber hielt. Der zweite Spielabschnitt begann jedoch wie der Vorherige aufgehört hatte, „es deutete sich schon an, dass der Ausgleichstreffer fallen würde“.

Schließlich war es in der 56. Minute dann so weit und Herford traf zum 1:1. Der Gegentreffer ließ zwar einen Ruck durch die VfL-Mannschaft gehen, die es aber trotz einiger Chancen nicht schaffte, erneut in Führung zu gehen und sich am Ende mit einem Unentschieden zufrieden geben musste.

Tore: 1:0 Diekmann (12.), 1:1 (56.)

SpVg Berghofen II – SV Höntrop 4:0 (1:0). Auch im zweiten Spiel konnten die Westfalenliga-Fußballerinnen des SV Höntrop keine Punkte einfahren. SVH-Trainer Ersin Ekiz konnte aber dennoch eine Leistungssteigerung im Vergleich zur Vorwoche erkennen, auch weil drei der zuletzt ausgefallenen Spielerinnen wieder an Bord waren.

„Wir waren in der ersten Halbzeit gut im Spiel, haben aber leider durch Unachtsamkeiten im Spielaufbau früh das 0:1 bekommen“, sagte Ekiz. Seine Mannschaft hatte zwar ebenfalls zwei, drei gute Chancen zum Ausgleich, die aber ungenutzt blieben. Der zweite Durchgang startete hingegen wieder mit einem schnellen Gegentor (50.), wobei die Gastgeberinnen nur sieben Minuten noch ihren dritten Treffer nachlegten.

„Danach war die Luft raus und auch wenn wir selber noch einige gute Aktionen hatten, waren diese letztlich nicht zwingend genug“, so Ekiz.

Tore: 1:0 (12.), 2:0 (50.), 3:0 (57.), 4:0 (85.)