Westenfelds Matchwinner Heß: „Hab nicht alleine gewonnen“

Bochum. Jan Heß machte gegen Laer beide Tore für die Sportfreunde. Hier finden Sie das Interview mit dem Matchwinner und das komplette Spiel im Re-Live.

Er war der Mann des Tages beim Auftaktspiel der Aufstiegsrunde zur Kreisliga A: Mit einer Direktabnahme kurz vor der Pause und einem platzierten Rechtsschuss nach einer guten Stunde brachte Jan Heß die SF Westenfeld 2:0 gegen den LFC Laer in Führung – am Ende stand es 2:1. Westenfeld kann nun am Donnerstag gegen die DJK Märkisch Hattingen den Aufstieg in die A-Liga perfekt machen.

Im Interview mit Tizian Canizales spricht Heß über seine Torquote und den nächsten Gegner: