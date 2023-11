Wende beim Hallenmasters Bochum: Titelkämpfe finden statt

Bochum. Das Hallenmasters in Bochum stand ganz kurz vor der Absage. Jetzt steht fest, dass die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft doch stattfindet.

Es war nicht eine Minute, sondern eher eine Sekunde vor zwölf: Die traditionellen Hallenfußball-Stadtmeisterschaften in Bochum sollten abgeblasen werden. Die Mail des Fußballkreises zur Information der Klubs war ausformuliert, musste nur noch abgeschickt werden. Dann die kurzfristige Wende am Morgen des 2. November: Es gab doch noch einen Termin von der Stadt für die Zwischen- und Endrunde, das Sparkassen Masters in der Rundsporthalle.

Seit Mittwoch telefonierte der Fußballkreis mit seinem Vorsitzenden Axel Zimmermann und dessen Stellvertreter Jörg Kaminski an der Spitze daraufhin noch einmal zahlreiche bewährte Vereine ab, ob sie Vor- und Endrunde so kurzfristig ausrichten könnten. Firmen für die Technik, Sponsoren, Klubs als Ausrichter, alles wurde gerade noch rechtzeitig geregelt in den vergangenen Tagen. „Wir sind erleichtert, dass es geklappt hat“, sagte Kaminski am frühen Montagnachmittag auf Anfrage der WAZ.

Concordia Wiemelhausen gewann 2023 die Stadtmeisterschaft bei den Männern. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Vorrunden für Erst- und Zweitteams, Frauen und A-Junioren: die Termine

Die Reserveteams bestreiten ihre Vorrunden bereits im Dezember (16./17.), die Frauen-, A-Junioren und Erstmannschaften am ersten Januar-Wochenende (6./7.dann auch Zwischenrunde Reserveteams). Auch andere Fragen sind geklärt, die Sparkasse etwa bleibt als Hauptsponsor des Masters, also der Endrunde, an Bord, so Axel Zimmermann. „Diese Hängepartie wäre vermeidbar gewesen“, sagte er Richtung Stadt, die man bereits im Mai erstmals angefragt habe für einen Termin. „Aber wir sind alle fußballverrückt und froh, dass die Stadtmeisterschaft nun stattfinden kann.“

Das Problem war wie berichtet, dass die Basketballer von Zweitligist Sparkassen Stars Bochum am 3., 6. und 27. Januar Heimspiele in der Rundsporthalle haben, die Fußballer des VfL Bochum zwei Bundesliga-Heimspiele gegen Werder Bremen (12. bis 14. Januar) und Stuttgart (19. bis 21. Januar) im benachbarten Ruhrstadion austragen. Auch der Schulsport an einem Freitag (12./19.) müsste berücksichtigt werden, erklärte die Stadt auf WAZ-Anfrage.

Zwischen- und Endrunde in der Rundsporthalle zwischen 12. und 14. Januar

Am 12., 13. und/oder 14. Januar sollen nun die Zwischenrunde an einem Tag und die Endrunde an einem anderen Tag stattfinden in der Rundsporthalle. Also an den beiden Tagen, an denen der VfL nicht gegen Bremen spielt. Dieser Termin wurde von der Deutschen Fußball-Liga noch nicht angesetzt. Denkbar wäre etwa, dass die Stadtmeisterschaft der Amateurklubs freitags und sonntags (12./14. Januar) stattfindet, wenn die Profis des VfL am Samstag (13. Januar) spielen sollten.

Auch die Hallen der Vorrunden stehen fest, ebenso wie die meisten Ausrichter. Mehr dazu lesen Sie in Kürze.

