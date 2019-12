Der amtierende Hallen-Europameister im Stabhochsprung, Pawel Wojciechowski, springt am 31. Januar in der Bochumer Jahrhunderthalle.

Wattenscheid. Hochkarätige Stabhochspringer werden beim bisher einmaligen Event „Viactiv-RaceArts“ in der Bochumer Jahrhunderthalle am 31. Januar starten.

Weltmeister starten im Stabhochsprung bei den RaceArts

Das Viactiv-RaceArts nimmt Formen an: Die Organisatoren des noch nie dagewesenen Events, das am 31. Januar 2020 in der Bochumer Jahrhunderthalle stattfindet, haben nach Hürdensprinterin Pamela Dutkiewicz vom TV Wattenscheid 01 weitere Stars für das Spektakel gewinnen können. Mit Pawel Wojciechowski (Polen) ist es gelungen, einen Weltmeister zu verpflichten. 2011 stand der Pole bei der WM in Daegu (Südkorea) ganz oben auf dem Treppchen, 2015 konnte er bei der WM in Peking eine weitere WM-Medaille einheimsen. Und bei den Hallen-Europameisterschaften 2019 holte der 30-Jährige in Glasgow den Sieg mit 5,90 Metern.

Kanadier Shawn Barber hat schon die Sechs-Meter-Marke geknackt

Ebenfalls am Start: Ex-Weltmeister Shawn Barber (Kanada). 2015 in Peking gewann er sensationell Gold mit übersprungenen 5,90 Metern. In der Halle konnte er bereits die magische Sechs-Meter-Marke überspringen. Damit hält er den kanadischen Rekord.

Die Stabhochsprung-Konkurrenz wird außerdem ein waschechter Bochumer unterstützen. Malte Mohr, der seinen Lebensmittelpunkt mittlerweile in München hat, befindet sich 2020 auf „Abschiedstournee“. Der „Bochumer Junge“ mit einer Bestleistung von 5,91 Metern war 2010 Vize-Hallenweltmeister. Bei Viactiv RaceArts will er noch einmal angreifen.