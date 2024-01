Hallenfußball Weitmar rückt nach: So läuft die Hallen-Endrunde in Bochum

Bochum Nach einem spannenden Vorrunden-Wochenende geht es beim Sparkassen Masters jetzt um die Titel. Echte Negativ-Erlebnisse gab es diesmal nicht.

Ein richtig volles Hallenfußball-Wochenende liegt hinter den Vereinen aus Bochum - und das wichtigste: Alles ist friedlich geblieben am großen Vorrunden-Wochenende der Hallenfußball-Stadtmeisterschaften. Auseinandersetzungen, Handgreiflichkeiten oder Spielabbrüche gab es, anders als im Vorjahr, keine. Jörg Kaminski vom Fußballkreis Bochum ist froh: „Die Mannschaften wollten einfach Fußball spielen, haben das gut gemacht. Dass es mal eine Rote Karte gibt, gehört dazu - aber insgesamt ist nicht Schlimmes passiert.“

Das spreche dafür, dass die Maßnahmen des Kreises greifen. Jedes Team musste in diesem Jahr einen Mannschaftsverantwortlichen benennen, der auch für die Deeskalation verantwortlich ist. „Und Mannschaften, die in der Vergangenheit auffällig waren, haben wir nicht eingeladen“, so Kaminski - DJK AfB Bochum war deshalb nicht dabei. So bleibt eine sehr positive Bilanz mit vollen Hallen, vielen Toren und wenig schlechten Nachrichten.

Hallenstadtmeisterschaft Bochum: WAZ überträgt beide Tage live

Der Zeitabstand zur Endrunde des Sparkassen Masters in der Rundsporthalle ist in diesem Jahr noch einen Tag kürzer als im vergangenen Jahr; aufgrund des VfL-Heimspiels gegen Werder Bremen am Sonntag, 14. Januar, sind die Spieltage diesmal ja Freitag und Samstag. Gespielt wird in der Rundsporthalle mit Rundumbande, die WAZ überträgt beide Turniertage in voller Länge auf waz.de/hallebochum.

Gute Stimmung in der Halle, hier beim Reserveturnier in Bochum-Gerthe. Foto: Frank Oppitz / Funke Foto Services

Ausrichter ist die DJK Teutonia Ehrenfeld, die auch für eine der sportlichen Überraschungen des Wochenendes sorgte und sich im Entscheidungsspiel der Vorrunde Süd/Südwest gegen den SC Weitmar 45 durchsetzte, hinter den Favoriten Wiemelhausen, Altenbochum und Linden. Da Ehrenfeld als Ausrichter für die Rundsporthalle aber gesetzt ist, rückt Weitmar als Teilnehmer Nummer 16 für die Rundsporthalle nach.

Hallenstadtmeisterschaft Bochum: Unsere Artikel zum Sparkassen Masters

Gruppenphase am Freitag mit Mitternachtscup-Charakter

Die Auslosung der Vorrunde findet am Montagabend statt, gespielt wird am Freitag dann in vier Vierergruppen mit Mitternachtscup-Charakter bis spät in den Abend. Nur die vier Gruppensieger qualifizieren sich für die Halbfinals, die am Finaltag am Samstag in der Rundsporthalle geplant sind. Für diesen Tag hat sich übrigens ein besonderer Ehrengast angekündigt: Für die Kinder wird unter anderem VfL-Maskottchen Bobbi Bolzer vor Ort sein.

