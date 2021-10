Weitmar 45 II: Verletzungssorgen in neuer Größenordnung

Bochum. Vor dem Spiel gegen Langendreer 04 fallen erneut mehrere Spieler aus. Eine Hoffnung bleibt für die Weitmarer: der Einsatz des Teams.

Mit Weitmar 45 II und Langendreer 04 treffen am Sonntag (13 Uhr) zwei Teams aufeinander, die in dieser Saison noch nicht da stehen, wo sie eigentlich stehen wollen. Während sich Langendreer nach durchwachsenem Saisonstart zuletzt auf den siebten Tabellenrang vorarbeiten konnte, sind die Sorgen bei Weitmars Zweitvertretung, derzeit Drittletzter, ungleich größer.

Den gesamten Verein plagen seit Wochen Verletzungssorgen, die auch Trainer Michael Drews in dieser Größenordnung neu sind: „Sowas habe ich bislang weder in meiner Zeit als Spieler, noch als Trainer erlebt“, bilanziert Drews, der auf fünf Spieler längerfristig verzichten muss. Da aber auch die erste Mannschaft zehn Langzeit-Verletzte zu beklagen hat, helfen vier von Drews Schützlingen mittlerweile dauerhaft im Bezirksliga-Team aus.

Weitmar 45 II: Der Einsatz macht Hoffnung

„Es ist schon enorm frustrierend für alle Beteiligten, weil Spiele wie gegen Rüdinghausen gezeigt haben, was normalerweise für ein Potenzial in der Mannschaft steckt“, sagt Drews. Gegen den Tabellenführer reichte es zu einem Unentschieden.

Der Trainer will seinem Team den Einsatz dabei nicht absprechen: „Die Hoffnung ist da, dass sich die Mannschaft auf dem Platz am Sonntag genauso zerreißt, wie sie es in den vergangenen Wochen auch getan hat. Uns bleibt nichts anderes übrig, als uns gemeinsam an den Haaren aus dem Sumpf zu ziehen.“