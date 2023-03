Wattenscheids Tom Sindermann: „Andere würden zerbrechen“

Wattenscheid. Sindermann, Dauerbrenner der SG Wattenscheid 09 spricht über das Gefühl eines Abstiegs, den Spirit seiner Mitspieler und seine eigene Zukunft.

In 21 Regionalliga-Spielen in Folge stand Tom Sindermann für die SG Wattenscheid 09 über die volle Spielzeit auf dem Platz, führte den Tabellenvorletzten zuletzt auch als Kapitän aufs Feld. Der 25-jährige Student (Mathe und Sport) wurde unter anderem beim FC Schalke ausgebildet. Er spielte für Concordia Wiemelhausen, die TSG Sprockhövel und seit 2020 für die SGW, mit der er im vergangenen Sommer den Regionalliga-Aufstieg feierte. Im WAZ-Interview spricht er über die letzte Hoffnung im Abstiegskampf, die besondere Stimmung in der Wattenscheider Mannschaft, die Stammplätze – und einen Abstieg mit Christian Britscho.

Herr Sindermann, das 2:3 gegen Köln ist nun zehn Tage her – Sie hatten ein freies Wochenende. Seitdem gab es den Einspruch gegen die Spielwertung, der Rückzug von Kaan-Marienborn wurde öffentlich, die Konkurrenten im Tabellenkeller haben gewonnen. Was für Gefühle löst das bei Ihnen aus, wie sprechen Sie mit den Mitspielern darüber?

Nach dem freien Wochenende bin ich gut erholt. Die anderen Themen haben wir in der Mannschaft natürlich besprochen. Was Kaan angeht, da war es ja ein sehr kurzer Zeitraum vom Gerücht bis zu dem Zeitpunkt, dass es offiziell war. Der Trainer hat es natürlich vor der ganzen Mannschaft angesprochen, damit das auch jeder mitkriegt, was das für uns bedeutet. Wir haben dadurch sicher etwas neue Hoffnung. Aber mehr auch nicht.

Stichwort neue Hoffnung: Hatten Sie nach der Niederlage gegen Köln das Gefühl, dass es das war mit der Chance auf den Klassenerhalt?