Mainz/Wattenscheid. Bastian Dirsus von SW Wattenscheid 08 hat das Torwandschießen im Sportstudio gewonnen. Und nun wartet das nächste Highlight: das Derby gegen DJK.

Als Trainer Christian Möller die Nachricht übermittelte, musste sich Bastian Dirsus erst vergewissern. Eine Einladung zum Torwandschießen ins Sportstudio? Tatsächlich, der Spieler des Fußball-Landesligisten Schwarz-Weiß Wattenscheid 08 hat es dank seines Treffers im Westfalenpokalüberraschungssieg gegen die Hammer SpVg ins Fernsehen geschafft. Eine ZDF-Mail, die Dirsus kurze Zeit später sah, war der endgültiger Beweis. „Ich war sehr überrascht“, erinnert sich Dirsus – aber auch voller Vorfreude.

Um 10 Uhr machte er sich am vergangenen Samstag also mit seinem Vater auf nach Mainz, dort steht das Fernsehstudio des ZDF. Nachmittags kamen sie an, checkten im Hotel ein, gingen in spazieren und die Altstadt erkunden, ehe sie abends vom Sender abgeholt und ins Studio gebracht wurden. „Es war echt spannend, hinter die Kulissen blicken zu können“, sagt Dirsus. „Die Leute waren alle sehr, sehr locker. Das war ein tolles Erlebnis.“

Wattenscheider Dirsus im Sportstudio: Zwei von sechs Schüssen sitzen

Ein Erlebnis, das perfekt abgerundet wurde: Dirsus hatte sich seinen SW-Trainingsanzug („Man muss doch zeigen, wo man her kommt“) angezogen und siegte an der legendären Torwand. Zwei von sechs Schüssen saßen. „Ich denke, für meinen ersten Auftritt auf so einer Live-Bühne habe ich es ganz gut gemacht“, meint der 25-Jährige. Und das, obwohl er eigentlich kein „Präzisionsschütze“ sei, wie er auf eine Frage von Moderator Alexander Bommes antwortete.

Hier geht es zu Dirsus’ Auftritt im Sportstudio.

Sein Gegner war ebenfalls ein Amateurkicker: Fabian Wörner. Er war der Ersatzkandidat für Stargast David Raum von der TSG Hoffenheim. Der Bundesliga-Profi ließ Wörner, der lediglich einmal traf, verletzungsbedingt den Vortritt. „Die Gesundheit steht natürlich im Vordergrund“, hatte Dirsus Verständnis, wenngleich er gerne gegen Raum gespielt hätte.

Doch auch so war es ein Highlight für den Bochumer Fußballer. Die Familie, die Freunde, die Arbeits- und natürlich die Mannschaftskollegen hätten sich den Auftritt angeschaut, sofern sie Zeit hatten. „Jeder in meinem Umkreis hat sich für mich gefreut.“

Pure Freude! Bastian Dirsus nach seinem Treffer über die Hammer SpVg, der ihm einen Besuch im ZDF-Sportstudio gesichert hat. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Und schon am Sonntag, eine gute Woche nach dem Sportstudio-Besuch, steht das nächste Highlight für Dirsus an: Schwarz-Weiß Wattenscheid empfängt den Nachbarn DJK Wattenscheid (14.30 Uhr). Ein Duell, in dem für die Nullachter nur der Sieg zählt. „Wir wollen auf jeden Fall gewinnen“, so Dirsus. „und eine Antwort auf die vergangenen Wochen zeigen.“ Denn: Seit vier Spielen hat Schwarz-Weiß nicht gewonnen. Zuletzt kassierte der Landesligist ein 1:2 bei Firtinaspor Herne. Das 1:8 gegen Hilbeck eine Woche zuvor schmerzte ebenfalls.

SW Wattenscheid 08 gegen die DJK: Nur der Sieg ist entscheidend

Aber: „Der Gegner wird, wie wir auch, heiß sein“, prognostiziert Dirsus. Die Spieler von Schwarz-Weiß und der DJK kennen sich untereinander, schon oft trafen beide Klubs aufeinander. Meistens siegte Schwarz-Weiß, schiebt Dirsus nach: „Daran wollen wir anknüpfen, das waren immer hitzige Spiele.“

Ob er am Sonntag wegen des TV-Auftritts ein paar Sprüche kassieren wird? „Es gehört im Fußball dazu, dass man sich foppt“, sagt Dirsus, doch das wäre ihm egal – die Antwort werde er auf dem Platz geben. Schließlich zählt für den 25-Jährigen nur eins: „Wattenscheid soll am Sonntag schwarz-weiß blühen und nicht grün.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum